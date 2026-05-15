  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

حسینی: آزمون مدرک تخصصی حافظان قرآن در خراسان شمالی برگزار شد

حسینی: آزمون مدرک تخصصی حافظان قرآن در خراسان شمالی برگزار شد

بجنورد- رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مرحله اول بیست‌ویکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن، با حضور ۱۱۰ نفر برگزار شد.

سیدناصر حسینی اظهار کرد: مرحله اول بیست‌ویکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در این مرحله، ۱۱۰ نفر از حافظان قرآن کریم استان، با حضور در آزمون، توانایی‌های علمی و حفظ خود را محک زنند.

حسینی افزود: این آزمون با هدف سنجش سطح علمی حافظان، ارزیابی مهارت‌ها در حفظ و درک مفاهیم قرآنی و اعطای مدرک تخصصی به واجدان شرایط برگزار شد.

وی تصریح کرد: حافظان قرآن در این مرحله پس از ارزیابی اولیه، در صورت کسب حدنصاب نمره، به مراحل بعدی آزمون راه خواهند یافت.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این آزمون یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرآنی کشور است که با استقبال گسترده حافظان قرآن مواجه شده است.

کد مطلب 6830435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه