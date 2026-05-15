حسینی: آزمون مدرک تخصصی حافظان قرآن در خراسان شمالی برگزار شد

سیدناصر حسینی اظهار کرد: مرحله اول بیست‌ویکمین دوره آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، همزمان با سراسر کشور در خراسان شمالی برگزار شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در این مرحله، ۱۱۰ نفر از حافظان قرآن کریم استان، با حضور در آزمون، توانایی‌های علمی و حفظ خود را محک زنند.

حسینی افزود: این آزمون با هدف سنجش سطح علمی حافظان، ارزیابی مهارت‌ها در حفظ و درک مفاهیم قرآنی و اعطای مدرک تخصصی به واجدان شرایط برگزار شد.

وی تصریح کرد: حافظان قرآن در این مرحله پس از ارزیابی اولیه، در صورت کسب حدنصاب نمره، به مراحل بعدی آزمون راه خواهند یافت.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: این آزمون یکی از مهم‌ترین رویدادهای قرآنی کشور است که با استقبال گسترده حافظان قرآن مواجه شده است.