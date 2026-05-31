حجتالاسلام ابوذر قوره جیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای گسترده جامعه حافظان در غرب کشور اظهار کرد: با توجه به پتانسیلهای موجود در میان حافظان قرآن کریم استان کرمانشاه، اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری دوره تخصصی تربیت ممتحن آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک حفظ عمومی به حافظان ارجمند کرده است.
مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در رابطه با امتیازات و شیوه برپایی این برنامه گفت: این دوره آموزشی برای شرکتکنندگان به صورت کاملاً رایگان و به شکل حضوری در قالب برنامهای دو روزه در نوبتهای صبح و عصر برگزار میشود. همچنین در پایان، به تمامی افرادی که موفق به قبولی در آزمونها شوند، مدرک رسمی ممتحن حفظ عمومی اعطا خواهد شد.
وی دسترسی به سامانه حفظ عمومی دبیرخانه کشور را از دیگر ویژگیهای این دوره دانست و افزود: اسامی قبولشدگان نهایی به عنوان ممتحن در بانک اطلاعاتی کشور ثبت میشود؛ این افراد برای سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت آموزش و پرورش تعریف خواهند شد و صلاحیت برگزاری آزمونهای حفظ عمومی را برای ارگانهای یادشده خواهند داشت.
حجتالاسلام قوره جیلی با معرفی استاد این برنامه آموزشی تصریح کرد: تدریس این دوره تخصصی بر عهده مهدی بحرالعلوم، دبیر ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم کشور خواهد بود. وی در خصوص معیارهای پذیرش متقاضیان تاکید کرد: داشتن حداقل ۲۰ و حداکثر ۶۰ سال سن در کنار دارا بودن مدرک درجه ۱، ۲ و ۳ حفظ تخصصی (حفظ کل تخصصی) یا مدرک حفظ کل عمومی از دبیرخانه حفظ کشور، از شرایط اصلی شرکت در این دوره است.
مدیر امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در پایان این گفتگو یادآور شد: علاقهمندان و واجدین شرایط میتوانند در فرصت باقیمانده، جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرآیند ثبتنام خود، از طریق پیامرسان ایتا با شماره ۰۹۹۰۲۵۹۸۲۳۲ ارتباط برقرار کنند.
