سقف ارزی برنج، کنجاله و دانه های روغنی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: در راستای دعوتنامه شماره ۱۷۷۶۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ با عنایت به بررسی های به عمل آمده و اخذ نظر تشکل ها و انجمن های مربوطه، سقف ارزی انواع برنج ، کنجاله ها و دانه های روغنی بر حسب مبادی متفاوت به شرح جدول پیوست اعلام می گـردد.

مقتضی است ترتیبی اتخاذ گـردد که در سامانه موضـوعه قیمت اعلامی جدید مبنـای ثبت سفارش قرار گیـرد.

مقـرر گردید ملاک بررسی ارزش مربوط به ثبت سفارش واردات مباشرین و شرکت های دولتی ، تاریخ صـدور کـد مجوز مـوردی باشد.

مقـرر گردید افزایش مهلت اصلاح قیمت با توجه به شـرایط اضطـرار و نوسانات قیمت جهانی ، به منظور تامین کالاهای اساسی و ضـروری از یک ماه به دو ماه تغییـر یابد.