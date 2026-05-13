ماهانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا طلایی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود ۷۵ روز از جنگ تحمیلی اخیر گذشته، بیش از ۴ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور موجود است که نشان‌دهنده مدیریت مناسب در حوزه تأمین کالا و استفاده از ظرفیت‌های تجاری کشور است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ابتدای جنگ ۱۲روزه در سال ۱۴۰۴ افزود: پس از جنگ تصمیمات مهمی در ستادهای ملی برای تسهیل واردات و روان‌سازی تجارت گرفته شد که نقش مؤثری در حفظ آرامش و ثبات بازار در جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان) داشت.

طلایی اجرای مصوبه «قبض انباری» را از مهم‌ترین تصمیمات بخش واردات عنوان کرد و گفت: با این مصوبه، واردکنندگان توانستند پیش از ثبت سفارش، کالاهای خود را وارد کشور کنند و تنها از محل اجرای این تصمیم، حدود ۲.۵ میلیون تن کالا وارد چرخه تأمین کشور شد.

وی به استفاده گسترده از ظرفیت بنادر شمالی اشاره کرد و ادامه داد: برای نخستین بار حدود ۷ میلیون تن کالای اساسی از طریق بنادر شمالی وارد کشور شد. کالاهایی مانند کنجاله از کشورهای همسایه شمالی وارد کشور شد که پیش از این سابقه نداشت و این اقدام کمک بزرگی به تأمین پایدار کالا در کشور کرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر این که ذخایر نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، گفت: در طول جنگ رمضان نیازی به استفاده از ذخایر راهبردی نداشتیم و امروز کالاهای اساسی مورد نیاز کشور چندین برابر ذخیره و در بازار به وفور وجود دارد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی در بازار، گفت: سال گذشته بیش از ۲۰۵ هزار بازرسی در حوزه خرده‌فروشی‌ها انجام شد و در سه هفته اخیر نیز با دستور وزیر جهاد کشاورزی، با افزایش ۴ برابری میزان بازرسی‌ها، ۶ هزار بازرسی در حوزه خرده‌فروشی‌ها انجام شده است.

طلایی به برخی مشکلات حوزه حمل‌ونقل و مرزهای زمینی برای توسعه تجارت کشور اشاره کرد و افزود: تداوم پایداری بازار نیازمند حل مشکلات حمل‌ونقل، تسهیل واردات از مرزهای زمینی و حمایت از تجارت کشاورزی کشور است، همچنین تسهیل تردد در مرزها و رفع موانع حمل‌ونقل برای استمرار تأمین کالا ضروری است.

وی با بیان این‌که ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تن برنج باید وارد کشور شود، تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور، هیچ مشکلی در حوزه تأمین و موجودی کالاهای اساسی وجود ندارد، اما برای حفظ پایداری بازار، لازم است موانع حمل‌ونقل، مشکلات مرزی و هزینه‌های تحمیلی به تجارت هرچه سریع‌تر برطرف شود.