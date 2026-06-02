به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، راهکارهای اجرایی برای نقش‌آفرینی مؤثر صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، در مدیریت زنجیره تولید و بازرگانی دانه‌های روغنیِ «گلرنگ» و «کاملینا» در نشستی بررسی و بر تقویت تولید داخل تأکید شد.

در این نشست تخصصی که با حضور حسین مهدی‌دوست مدیرعامل این شرکت و مجید آنجفی معاون امور زراعت برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، برای جهش در تولید دانه‌های روغنی گلرنگ و کاملینا تأکید شد.

در این جلسه، محورهای اصلی همکاری‌ با تمرکز بر مدیریت زنجیره تولید دانه‌های روغنی گلرنگ و کاملینا مورد بحث قرار گرفت.

حسین مهدی‌دوست با اشاره به توانمندی‌های شبکه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، آمادگی این نهاد را برای ایفای نقش محوری در فرآیند بازرگانی این محصولات در راستای سیاست‌های معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد.

بر اساس موافقت انجام شده، مقرر شد با تحلیل دقیق داده‌های مربوط به میزان تولید، جغرافیای کشت و برش‌های استانی، برنامه‌ای جامع جهت تعادل‌بخشی به بازار و ارتقای رقابت‌پذیری خرید این دانه‌های روغنی، تامین مالی برای صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی صورت پذیرد.

این اقدام که با هدف اجرایی‌سازی سیاست‌های کلان معاونت امور زراعت صورت می‌گیرد، گامی اساسی در جهت کاهش وابستگی به واردات و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

در پایان این دیدار، بر تسریع در نهایی‌سازی مدل‌های اجرایی و عملیاتی‌سازی حمایت‌های مالی و پشتیبانی از بهره‌برداران در زنجیره ارزش دانه‌های روغنی از سوی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تاکید شد.