حکمرانی هوشمند نسخه عبور از جنگ اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید صفدری، امام جمعه شهر جدید مهستان، ظهر امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه، اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر صحنه رویارویی با یکی از پیچیده‌ترین نمونه‌های جنگ اقتصادی مدرن خواند و اظهار داشت: جنگی که با بهره‌گیری از تحریم‌های مالی، نفتی، بانکی و فناورانه از سوی قدرت‌های جهانی طراحی و اجرا شده، هدفی جز فلج‌سازی نظام اقتصادی، قطع پیوندهای بین‌المللی و ایجاد نارضایتی عمومی در داخل کشور ندارد.

وی با اشاره به تجربه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با فشارهای خارجی، تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور با وجود برخی آسیب‌پذیری‌های ساختاری، از ظرفیت‌های پنهانی برای مدیریت بحران و تاب‌آوری برخوردار است که مانع از تحقق اهداف طراحی‌شده دشمنان شده است.

حجت‌الاسلام صفدری مهم‌ترین درس تجربه‌های جهانی و داخلی را عبور از جنگ اقتصادی با پذیرش منطق حکمرانی هوشمندانه و چابک عنوان کرد و گفت: استفاده حداکثری از فرصت‌های موجود در دل تحریم‌ها، توسعه صنایع جایگزین واردات، تقویت تولید داخلی، گسترش مبادلات با کشورهای همسایه و فعال‌سازی ظرفیت‌های مردمی از جمله مسیرهای افزایش توان اقتصادی کشور است.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح آسیب‌های ساختاری، وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، ضعف در هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و فقدان فرماندهی واحد را از چالش‌های جدی این عرصه برشمرد.

ظرفیت‌های داخلی نقطه اتکای اقتصاد مقاوم

امام جمعه مهستان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران در حوزه منابع طبیعی، موقعیت ژئوپلیتیکی و نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: هر جا مدیریت جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و اعتماد به توان داخلی مورد توجه قرار گرفته، کشور دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است.

حجت‌الاسلام صفدری در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته نمازجمعه با گرامیداشت دومین سالروز شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهانش، سی‌ام اردیبهشت را یادآور مکتبی از خدمت صادقانه و مدیریت انقلابی دانست و گفت: شهادت این عزیزان فقدان مجموعه‌ای از شخصیت‌های خستگی‌ناپذیر بود که همه توان خود را برای خدمت به مردم و اعتلای جمهوری اسلامی به میدان آوردند.

وی با تأکید بر اینکه شهید رئیسی مسئولیت را امانتی الهی و فرصتی برای عبادت می‌دانست، اظهار داشت: سیره و منش آن شهید والامقام یادآور قداست نظام جمهوری اسلامی و حقیقت خدمت در این نظام الهی بود.

ابتکار راهبردی ایران و برهم خوردن معادلات دشمن

خطیب جمعه مهستان با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در مدیریت تنگه هرمز، این ابتکار راهبردی را نشانه پایان دوران سلطه یک‌جانبه قدرت‌های استکباری بر منطقه توصیف کرد و افزود: دشمنان گمان می‌کردند با فشارهای سیاسی و اقتصادی می‌توانند ایران را وادار به عقب‌نشینی کنند، اما تدبیر رهبر معظم انقلاب و ایستادگی ملت، تمام محاسبات آنان را دچار خطا کرده است.

امام جمعه مهستان در ادامه با تبیین چهار راهبرد اساسی برای پیروزی در جنگ ترکیبی، «تبعیت کامل از ولایت فقیه» را نخستین و مهم‌ترین راهبرد عنوان کرد و «بی‌اعتنایی به جریان‌های مخالف مسیر ولایت»، «تشکیل قرارگاه اقتصادی منسجم برای مدیریت جنگ اقتصادی» و «ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و تقویت روحیه مواسات» را سه راهبرد دیگر برشمرد.

حجت‌الاسلام صفدری تأکید کرد: رمز پیروزی ملت ایران در همه میدان‌ها، اتحاد حول محور ولایت فقیه، حضور آگاهانه در صحنه و حفظ روحیه امید و همبستگی ملی است و دشمنان از همین پیوند عمیق ملت با ولایت هراس دارند.