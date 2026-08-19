«محسن ممیزی» مدیر حراست شهرداری قرچک شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ممیزی که پیش از این مسئولیت اداره حراست شهرداری ورامین را بر عهده داشت، با حکم هادی هلیلی، مشاور استاندار و مدیرکل دفتر مرکزی حراست استانداری تهران، به عنوان مدیر حراست شهرداری قرچک منصوب شد.

ممیزی در حالی مسئولیت جدید خود را در شهرداری قرچک بر عهده می‌گیرد که طی سال‌های گذشته در مجموعه مدیریت شهری ورامین فعالیت داشته است.

در سوابق منتشرشده از عملکرد وی، بازدیدهای میدانی از پروژه‌های عمرانی و خدماتی و پیگیری موضوعات مرتبط با صیانت از حقوق شهروندان و سلامت اداری از جمله فعالیت‌های او در دوران مسئولیت حراست شهرداری ورامین بوده است.

یکی از نکات قابل توجه در کارنامه مدیریتی ممیزی، انتخاب حراست شهرداری ورامین به عنوان حراست برتر استان تهران در سال ۱۴۰۲ است؛ موضوعی که می‌تواند پشتوانه‌ای برای حضور او در مسئولیت جدید و ادامه فعالیت در مجموعه مدیریت شهری جنوب‌شرق استان تهران باشد.

با این انتصاب، ممیزی جایگزین مصطفی سلیم‌خانی در مسئولیت حراست شهرداری قرچک شده است.

حراست شهرداری‌ها علاوه بر وظایف نظارتی و حفاظتی، نقشی مهم در پیشگیری از تخلفات، صیانت از سلامت اداری و کمک به حفظ امنیت و آرامش محیط‌های کاری دارد؛ نقشی که در ساختار مدیریت شهری، ارتباط مستقیمی با حفظ حقوق عمومی و ارتقای اعتماد درون‌سازمانی پیدا می‌کند.

انتصاب مدیر جدید حراست شهرداری قرچک را می‌توان آغاز فصل تازه‌ای در این مجموعه دانست؛ انتصابی که با توجه به تجربه پیشین ممیزی در شهرداری ورامین، انتظار می‌رود بر تقویت رویکردهای نظارتی، پیشگیرانه و صیانت از سلامت اداری متمرکز باشد.