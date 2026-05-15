به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: کرملین به زودی تاریخ سفر پوتین به چین را اعلام خواهد کرد. سفر پوتین به چین به زودی انجام خواهد شد؛ مقدمات آن انجام شده است. دستور کار سفر پوتین به چین مشخص است و شامل روابط دوجانبه، همکاری تجاری و اقتصادی و مسائل بین‌الملل می شود.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: حجم همکاری‌ های تجاری و اقتصادی بین روسیه و چین قابل توجه است. گفتگو بین آمریکا و چین به عنوان اولین و دومین اقتصادهای بزرگ جهان، موضوعی است که مورد توجه ویژه همه کشورها، از جمله روسیه، قرار دارد. مسکو گزارشات مربوط به نتایج سفر ترامپ به چین را رصد می کند.

دیمیتری پسکوف، در ادامه افزود: روابط بین روسیه و چین ابعاد مختلفی دارد، از جمله مسائل بشردوستانه، آموزش و فناوری‎های پیشرفته.

وی خاطرنشان کرد: روسیه با رهبری کوبا در تماس است. وضعیت فعلی کوبا پیچیده و دشوار است.