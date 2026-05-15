به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با عنوان «آخرین یادگار کریمی» با موضوع شعر مرثیه و نوحه روز جمعه با حضور شعرا و نوحه خوانان استان در موزه استاد کریمی رونمایی شد.
این کتاب را میرمحمد موسویانی در مدت یک سال در ۴۲۴ صفحه گرد آوری کرده است و سی اُمین اثر مرثیه استاد کریمی مراغه است.
استاد کریمی مراغهای در عمر ۹۲ ساله خود ۳۵۰ هزار بیت شعر در قالب ۵۵ جلد کتاب در زمینههای طنز، مرثیه و مداحی سروده است.
استاد کریمی سراینده بیشتر شعر مرثیه و طنز در کشور است. این شاعر بلند آوازه مراغهای ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فرو بست.
نظر شما