  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

رونمایی از آخرین اثر مرحوم میرزا حسین کریمی مراغه‌ای

مراغه- آخرین اثر مرحوم میرزا حسین کریمی مراغه‌ای، از مشاهیر شعر آذربایجان شرقی و کشورمان امروز رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با عنوان «آخرین یادگار کریمی» با موضوع شعر مرثیه و نوحه روز جمعه با حضور شعرا و نوحه خوانان استان در موزه استاد کریمی رونمایی شد.

این کتاب را میرمحمد موسویانی در مدت یک سال در ۴۲۴ صفحه گرد آوری کرده است و سی اُمین اثر مرثیه استاد کریمی مراغه است.

استاد کریمی مراغه‌ای در عمر ۹۲ ساله خود ۳۵۰ هزار بیت شعر در قالب ۵۵ جلد کتاب در زمینه‌های طنز، مرثیه و مداحی سروده است.

استاد کریمی سراینده بیشتر شعر مرثیه و طنز در کشور است. این شاعر بلند آوازه مراغه‌ای ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ چشم از جهان فرو بست.

کد مطلب 6830513

