موسوی: تضعیف امید و اعتماد عمومی کمک به دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فرید موسوی ظهر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره پیام اخیر آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اظهار کرد: بخش مهمی از این پیام، ناظر بر یک نکته راهبردی در حوزه امنیت ملی است. دشمن پس از ناکامی در رویارویی مستقیم، اکنون تلاش می‌کند میدان نبرد را از عرصه نظامی به حوزه ادراک، افکار عمومی و تصمیم‌سازی منتقل کند.

وی افزود: در این الگوی جدید، دو هدف اصلی جنگ ترکیبی، «تاب‌آوری مردم» و «دستگاه محاسباتی مسئولان» هستند. به این معنا که اگر جامعه نسبت به آینده مأیوس شود یا مدیران در تحلیل واقعیت‌ها دچار اشتباه شوند، دشمن بدون نیاز به پیروزی نظامی می‌تواند به بخشی از اهداف خود دست یابد.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر ادامه داد: از این زاویه، حفظ امید اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی دیگر یک مسئله صرفاً فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه به مؤلفه‌ای کلیدی در اقتدار و امنیت ملی تبدیل شده است. بنابراین هر اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم شود، نوعی همکاری با دشمن این کشور و ملت محسوب می‌گردد. این جمله، مسئولیتی سنگین بر دوش مدیران و مسئولان می‌گذارد.

موسوی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر نتیجه‌گرایی به جای صرفاً نیت‌گرایی، خاطرنشان کرد: معیار، تنها نیت افراد نیست؛ بلکه اثر اجتماعی تصمیمات اهمیت دارد. هر سیاست، رفتار یا موضعی که سرمایهٔ اجتماعی را فرسایش دهد، اعتماد مردم را کاهش دهد یا حس بی‌عدالتی و ناامیدی را دامن بزند، ناخواسته در مسیری حرکت می‌کند که دشمن از پیش برای آن برنامه ریخته است.

این عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس در پایان تصریح کرد: آن دسته از افراد که خواسته یا ناخواسته با گفتار یا کردار خود، امید اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی را تضعیف می‌کنند، باید بدانند که ترک چنین رفتاری امروز به یک ضرورت راهبردی برای صیانت از منافع و امنیت کشور تبدیل شده است.