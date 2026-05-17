به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم همنوایی قطعه شناختهشده «باید برخاست» با حضور محسن محمدیپناه، مداح این اثر، شامگاه دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان ساعت تبریز برگزار خواهد شد.
این برنامه با هدف گردهمایی مردم و علاقهمندان برای اجرای جمعی این قطعه و ایجاد فضایی معنوی و حماسی برگزار میشود و خانوادهها و اقشار مختلف مردم میتوانند در این اجتماع حضور پیدا کنند.
برگزارکنندگان این مراسم از شهروندان تبریزی دعوت کردهاند تا با حضور خود در میدان ساعت، در این همنوایی جمعی شرکت کرده و در کنار دیگر علاقهمندان به اجرای این اثر بپردازند. حضور خانوادهها در این برنامه پیشبینی شده و تمهیدات لازم برای برگزاری آن در نظر گرفته شده است.
نظر شما