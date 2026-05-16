۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸

افتتاح نخستین مرکز سلامت روانی اجتماعی در مراغه

مراغه- نخستین مرکز سلامت روان، اجتماعی جامعه نگر «سراج» همزمان با سراسر کشور بصورت ویدئوکنفراس با حضور وزیر بهداشت و درمان در مراغه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه روز شنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: هدف از راه اندازی این مرکز، ارائه خدمات مشاوره روانشناسی و روانپزشکی رایگان به شهروندان است.

میر موسی میری‌نژاد افزود: مرکز سراج در فضایی به مساحت ۳۰۰ متر مربع و بخش های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری و آموزش با صرف اعتبار ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است.

وی هدف از راه اندازی این مرکز شناسایی آسیبهای اجتماعی، رسیدگی به مسائل مربوط به سلامت روان و ایجاد حمایت‌های بینبخشی برای بهبود شرایط جامعه اعلام کرد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه در ادامه افزود: خدمات مرکز سراج بر اساس ارجاع از مراکز جامع سلامت و با همکاری دستگاه هایی همچون آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادهای اجتماعی به مردم ارائه خواهد شد.

وی گفت: را اندازی مرکز سراج، گام مهم دانشکده علوم پزشکی مراغه در مسیر گسترش خدمات سلامت روانی- اجتماعی به شمار می رود.

میری‌نژاد افزود: این مرکز همزمان با هفته جمعیت با شعار ایران جوان به همت معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی مراغه افتتاح شد.

