تگرگ و باد در راه البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان البرز نسبت به فعالیت یک سامانه بارشی تندری از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
بر اساس این هشدار، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید همراه با گردوخاک و در پارهای نقاط ریزش تگرگ استان را در بر میگیرد. کاهش محسوس دما نیز دور از انتظار نیست و ناپایداریها تا میانه هفته با شدت کمتر ادامه دارد.
بالا آمدن آب رودخانهها، آبگرفتگی معابر، ریزش سنگ در جادههای کوهستانی، کاهش دید و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی از پیامدهای این سامانه اعلام شده است.
هواشناسی البرز از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری و توقف در حاشیه رودخانهها بپرهیزند، کشاورزان تمهیدات لازم را به کار گیرند و کوهنوردان از هرگونه صعود به قلههای استان خودداری کنند. این هشدار به امضای امیر نقوی آزاد و کامران حقی آبی رسیده است.
