سرلشکر حاتمی: تا آخرین قطره خون پای کاریم؛ قدرت ما ایمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر تداوم پشتیبانی همه‌جانبه از ملت ایران گفت: مردم مطمئن باشند که تا آخرین قطره خون پای کار هستیم.

سرلشکر حاتمی رمز پیروزی و توانمندی نیروهای مسلح را ایمان و اعتقاد ریشه‌دار در ایران اسلامی دانست و افزود: هر سال در دهه محرم، شاهد یک مانور عظیم ایمانی هستیم که قدرت اصلی ما نیز همین قدرت ایمانی است.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تأثیر این قدرت ایمانی در میدان نبرد خاطرنشان کرد: همین قدرت ایمان بود که یک جنگنده اف‑۵ را به فراز مواضع نیروهای آمریکایی در کویت رساند، در حالی که آنها از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی برخوردار بودند، و آن جنگنده پس از انجام مأموریت با آرامش کامل بازگشت. همچنین این قدرت ایمان، دشمن را چنان دچار آشفتگی می‌کند که حتی هواپیماهای خودی را به اشتباه هدف قرار می‌دهد.

فرمانده کل ارتش تصریح کرد: بدون این قدرت، اساساً قابل مقایسه نیست که یک اف‑۵ در برابر جنگنده‌هایی مثل اف‑۳۵ و اف‑۱۵ قرار گیرد.

سرلشکر حاتمی با بیان اینکه «مسئله مرگ برای رزمندگان ما حل شده است» تأکید کرد: ما برای پیروزی می‌جنگیم، اما شهادت را نیز فیضی عظیم می‌دانیم. همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، چه شهادت و چه پیروزی، در هر صورت ما پیروز هستیم.

وی در پایان با اشاره به تربیت دینی در ارتش و مجموعه نیروهای مسلح، اطمینان‌بخشی کرد: به مردم عزیز ایران قول می‌دهیم با تمام وجود، تا آخرین قطره خون و ان‌شاءالله تا تحقق پیروزی کامل، به این مأموریت مقدس ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح با تمام قوا از تمامیت ارضی، استقلال کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران پاسداری خواهند کرد.