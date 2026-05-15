پیام تبریک پزشکیان به نخست وزیر جدید عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در پیامی به علی فالح الزیدی، کسب رای اعتماد پارلمان و آغاز به کار دولت جدید عراق را تبریک گفت.

مسعود پزشکیان در پیامی به زبان عربی در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی ضمن تبریک کسب رای اعتماد پارلمان و آغاز به کار دولت جدید عراق به آقای علی فالح الزیدی نخست وزیر جدید این کشور، ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید با تکیه بر پیوندهای عمیق و ریشه‌دار دو ملت شاهد فصل نوینی از همکاری‌های راهبردی در تمامی عرصه‌ها باشیم.



رئیس جمهور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در مسیر توسعه، شکوفایی و تثبیت امنیت در کنار دولت و ملت عراق خواهد بود.