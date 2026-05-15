۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

ورود گرد و غبار از فردا به جو کهگیلویه و بویراحمد؛هشدار نارنجی صادر شد

یاسوج-مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از صدور هشدار نارنجی در پی پدیده وزش باد شدید همراه با گردوخاک در مناطق مختلف استان طی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت خبر داد.

علی کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی، وزش باد شدید و گرد و غبار از فردا وارد جو استان می شود.

وی زمان شروع این پدیده را از صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت است، افزود: پایان همین روز این پدیده از جو استان خارج می شود.

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نوع مخاطره پدیده هشدار سطح نارنجی را «وزش باد شدید و گردوخاک» عنوان کرد و گفت: این پدیده شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سی‌سخت، باشت، چرام، لنده، لیکک، مارگون و امامزاده جعفر را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین اثرات این سامانه می‌توان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت، داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان فرسوده، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق باز اشاره کرد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیه‌های ایمنی اظهار داشت: ضروری است شهروندان از پارک خودروها در کنار درختان کهنسال یا ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

کد مطلب 6830638

