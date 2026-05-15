ورود گرد و غبار از فردا به جو کهگیلویه و بویراحمد؛هشدار نارنجی صادر شد

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار کرد: براساس تحلیل نقشههای پیشیابی، وزش باد شدید و گرد و غبار از فردا وارد جو استان می شود.
وی زمان شروع این پدیده را از صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت است، افزود: پایان همین روز این پدیده از جو استان خارج می شود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد نوع مخاطره پدیده هشدار سطح نارنجی را «وزش باد شدید و گردوخاک» عنوان کرد و گفت: این پدیده شهرهای یاسوج، دهدشت، گچساران، دوگنبدان، دنا، سیسخت، باشت، چرام، لنده، لیکک، مارگون و امامزاده جعفر را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: از مهمترین اثرات این سامانه میتوان به احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، خسارت به سازههای موقت، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، شکستن شاخه درختان فرسوده، افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق باز اشاره کرد.
وی با تأکید بر لزوم رعایت توصیههای ایمنی اظهار داشت: ضروری است شهروندان از پارک خودروها در کنار درختان کهنسال یا ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند.
