به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه دیباج در مصلی این شهر به ناکامی ترامپ در سفر به چین اشاره کرد و افزود: ترامپ با دست خالی در این سفر مواجه شد چرا که پکن راه حل جنگ ایران و آمریکا را در گزینه نظامی نمی بیند.

وی با تاکید به روابط خوب امنیتی و اقتصادی میان ایران و چین، توضیح داد: آمریکا نتوانست این معادلات را به هم بزند و از چین علیه ایران استفاده کند.

امام جمعه دیباج امارات را حیاط خلوت اسراییل دانست و افزود: امارات یکی از بازیگران جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران به شمار می رود که روند تهاجمی را طی چند ماه اخیر گرفته است.

قریب امارات را بازیگر سوم بعد از آمریکا و اسراییل معرفی کرد و اظهار داشت: امارات باید همانند آمریکا و اسراییل تنبیه و مجازات شود.

وی ادامه داد: صهیونیست ها بارها به تعاملات نظامی بالای خود با امارات اقرار کردند که همین موضوع نشانه ضعف آن ها در رویایی با اقتدار ایران است.

امام جمعه دیباج به دومین سالگرد شهید رییسی اشاره کرد و بیان داشت: ایشان با شعار خدمت وارد صحنه شد و در همین مسیر به شهادت رسید عملکرد ایشان از نظر دیپلماسی و اقتدار بین آلمالی دو چندان بوده است.