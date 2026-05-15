قدردانی وزیر بهداشت از کارکنان نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، همزمان با فرارسیدن هفته ملی سلامت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، با صدور پیامی ضمن قدردانی از تلاش‌های مستمر و تعهد مثال‌زدنی کارکنان حوزه سلامت در پاسداشت سلامت جامعه، شعار محوری امسال را «سلامت پایدار، با علم و اقتدار، ایران ماندگار» اعلام کرد.

وزیر بهداشت در پیام خود با تأکید بر نقش بی‌بدیل همکاران نظام سلامت در پیشبرد اهداف بهداشتی کشور، جایگاه آنان را در ارتقای شاخص‌های تندرستی جامعه ستود.

در همین راستا و به منظور ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای نشاط اجتماعی در میان خانواده بزرگ نظام سلامت، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از تمامی همکاران و خانواده‌های آنان دعوت کرد در همایش ورزشی خانوادگی «یک ایران» شرکت نمایند.

این همایش که با هدف گرامیداشت هفته سلامت و تقویت روحیه نشاط و پویایی برگزار می‌شود، روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ ۱۴۰۵ در بوستان مادران تهران میزبان شرکت‌کنندگان خواهد بود.

وزارت بهداشت ابراز امیدواری کرده است که برگزاری چنین برنامه‌هایی، علاوه بر گرامیداشت هفته سلامت، گامی موثر در راستای تحقق شعار «سلامت پایدار، با علم و اقتدار، ایران ماندگار» باشد.