آئین افتتاح طرح آبرسانی به اراضی روستای دهدلی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح طرح آبرسانی به اراضی شالیزاری و باغات روستای دهدلی از توابع دهستان دیناران شهرستان اردل برگزار شد.

حسین بهرامی رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این مراسم گفت: در اجرای این طرح، ۲۲۰۰ متر لوله‌گذاری از نوع پلی‌اتیلن شامل ۱۵۰۰ متر لوله با قطر ۱۲۵ میلی‌متر و ۷۰۰ متر لوله با قطر ۱۶۰ میلی‌متر توسط سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تامین و اجرا شده است که با بهره‌برداری از آن، ۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری و باغات این روستا از آب پایدار و مطمئن برخوردار می‌شوند.

وی افزود: با اجرای این پروژه، ۱۰۰ خانوار روستایی در دهدلی از مزایای این طرح بهره‌مند شده‌اند که از این میان، ۲۵ خانوار دارای سکونت دائم و ۷۵ خانوار دارای سکونت فصلی هستند. طرح مذکور در قالب دو مسیر مجزا طراحی و اجرایی گردیده و امروز به صورت رسمی افتتاح شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ضمن تقدیر از مشارکت فعال گروه جهادی عاشورائیان اظهار داشت: اجرای طرح‌های آبرسانی کشاورزی در مناطق روستایی استان با هدف ارتقای بهره‌وری منابع آب و خاک، افزایش تولیدات زراعی و باغی، و بهبود وضعیت معیشت کشاورزان از اولویت‌های مهم این سازمان در سال جاری است.

وی افزود: تحقق چنین پروژه‌هایی، گامی مؤثر در راستای تحول در زیرساخت‌های تولید و پایداری اشتغال روستایی محسوب می‌شود و زمینه‌ساز توسعه پایدار بخش کشاورزی در استان خواهد بود.

این طرح با همکاری و پیگیری مستمر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردل و مشارکت اهالی روستای دهدلی به انجام رسیده و اکنون به بهره‌برداری کامل رسیده است.



