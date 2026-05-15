صیادی: عرضه مرغ گرم و منجمد در لرستان بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ماه به صورت سرزده با حضور در محل‌های عرضه توزیع مرغ منجمد و فروشگاه‌های عرضه توزیع مرغ گرم، ضمن گفت‌وگو با مردم، بر روند توزیع مواد پروتئینی نظارت کرد.

تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شرایط جنگی

صیادی بیان کرد: در شرایط جنگی موجود کشور، مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری قابل تقدیر مرغداری‌ها، کشتارها و اتحادیه‌ها، و با حمایت‌های استاندار ، تمام توان خود را در تأمین و توزیع کالاهای اساسی و استراتژیک قرار داده است.

وی افزود: در حال حاضر این اطمینان را به هم‌استانی‌های عزیز می‌دهیم هیچ گونه کمبودی در تولید و عرضه مایحتاج روزانه مردم وجود ندارد و با توجه به شرایط موجود کشور تمامی تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شده است.

حضور روزانه اکیپ‌های تنظیم بازار در سطح استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: به علت حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از هر گونه تخلف احتمالی در این زمینه، اکیپ‌های تنظیم بازار و نظارتی این سازمان با مشارکت دیگر دستگاه‌های نظارتی و مرتبط به صورت روزانه در بازار حضور دارند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گران‌فروشی، احتکار و یا فروش خارج از شبکه، به صورت جدی با متخلفان برخورد خواهند کرد.

کیفیت مرغ منجمد و برنامه ذخیره‌سازی

صیادی با اعلام این مطلب که مرغ منجمدی که در حال حاضر در سطح شهرستان‌های استان توزیع می‌شود، از کیفیت بالایی برخوردار است، افزود: با توجه به شرایط موجود کشور و جنگ تحمیلی، این روزها کاملاً قابل پیش‌بینی بود و به همین دلیل ذخیره‌سازی گوشت مرغ و انجماد آن با برنامه‌ریزی مدون و منسجم برای این روزها انجام شده است.

جبران کمبود احتمالی مرغ گرم با عرضه مرغ منجمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان تأکید کرد: چنانچه در چند روز آینده با عرضه کم مرغ گرم مواجه باشیم، به منظور جبران مقدار کسری و کمبود احتمالی، از طریق عرضه مرغ منجمد آن را جبران خواهیم کرد.