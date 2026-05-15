۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

عراقچی: به وظیفه خود به عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز عمل می کنیم

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی در خصوص دیدار با همتای هندی نوشت: به وظیفه خود به عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز عمل می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در پیامی به زبان انگلیسی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی در خصوص دیدار با همتای هندی نوشت: ایران همواره وظیفه تاریخی خود را به‌عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز انجام خواهد داد.

متن پیام  وزیر امور خارجه کشورمان به این شرح است: در گفت‌وگویی سازنده با دکتر سوبرانیام جایشانکار درباره تحولات منطقه‌ای رایزنی کردیم و تأکید شد که ایران همواره وظیفه تاریخی خود را به‌عنوان حافظ امنیت در تنگه هرمز انجام خواهد داد.

ایران شریک قابل اعتماد همه کشورهای دوست است؛ و آنها می‌توانند به امنیت تجارت و حمل‌ونقل دریایی خود اطمینان داشته باشند.

