گزارش عراقچی از سفر به هند و حضور در اجلاس بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی بامداد یکشنبه با انتشار گزارشی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی، تصریح کرد: در جریان سفر به هند، علاوه بر شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس، دیدارهای دوجانبه سازنده و مفیدی با همتایانم از کشورهای هند، فدراسیون روسیه، مالزی، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و تایلند داشتم.



وی افزود: همچنین دو دیدار ارزشمند با نخست‌وزیر و مشاور امنیت ملی هند داشتم و در آن به تفصیل گفتگو کردیم.



عراقچی ادامه داد: در سه نوبت فرصت سخنرانی در اجلاس، ضمن تبیین رشادت‌ها و مقاومت افتخارآمیز ملت بزرگ ایران در جنگ‌های تحمیلی اخیر، به ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل در جلوگیری از اقدامات متجاوزانه و یکجانبه ایالات متحده اشاره و تاکید کردم که ما به دنبال سازوکاری هستیم که نمایندگی واقعی از همه قاره ها و مناطق جهان داشته باشد؛ بر این باوریم که باید از ظرفیت های بریکس برای بازسازی حکمرانی جهانی واحیای اعتبار چندجانبه گرایی استفاده کنیم.



وزیر امور خارجه افزود: در پایان سفر در نشست خبری با خبرنگاران هندی و بین المللی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به سوالات آن ها پاسخ دادم.