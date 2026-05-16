گزارش عراقچی از سفر به هند و حضور در اجلاس بریکس

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی بامداد یکشنبه با انتشار گزارشی در صفحه شخصی خود در یکی از شبکههای اجتماعی، تصریح کرد: در جریان سفر به هند، علاوه بر شرکت در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو بریکس، دیدارهای دوجانبه سازنده و مفیدی با همتایانم از کشورهای هند، فدراسیون روسیه، مالزی، آفریقای جنوبی، مصر، برزیل و تایلند داشتم.
وی افزود: همچنین دو دیدار ارزشمند با نخستوزیر و مشاور امنیت ملی هند داشتم و در آن به تفصیل گفتگو کردیم.
عراقچی ادامه داد: در سه نوبت فرصت سخنرانی در اجلاس، ضمن تبیین رشادتها و مقاومت افتخارآمیز ملت بزرگ ایران در جنگهای تحمیلی اخیر، به ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل در جلوگیری از اقدامات متجاوزانه و یکجانبه ایالات متحده اشاره و تاکید کردم که ما به دنبال سازوکاری هستیم که نمایندگی واقعی از همه قاره ها و مناطق جهان داشته باشد؛ بر این باوریم که باید از ظرفیت های بریکس برای بازسازی حکمرانی جهانی واحیای اعتبار چندجانبه گرایی استفاده کنیم.
وزیر امور خارجه افزود: در پایان سفر در نشست خبری با خبرنگاران هندی و بین المللی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو به سوالات آن ها پاسخ دادم.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در صفحه شخصی خود، گزارشی از سفر به هند و نیز حضور در اجلاس وزرای خارجه بریکس ارائه کرد.
