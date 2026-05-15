به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای تاکید کرد، اهانت هایی که صهیونیست ها و ایادی آنها به قرآن کریم و مقدسات اسلامی می کنند در واقع هدف قرار دادن اسلام و مسلمانان است.

وی اضافه کرد: این نقشه شیطانی صهیونیستی برای تمام جامعه بشری به شدت خطرناک است. امت اسلامی ما مسئولیت مقابله با شر صهیونیست ها و ایادی آنها و ایستادگی در برابر طغیان گریشان را بر عهده دارد.

الحوثی تصریح کرد: صهیونیست ها بر اساس این نقشه به دنبال تشدید حملات خصمانه در مرحله جدید علیه منطقه ما بعد از شکست در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند. خطر در واقع در نادیده گرفتن و زمینه سازی برای دشمنی دشمنان و اجرای پروژه شیطانی آنها نهفته است.

وی تاکید کرد: ملت ما در برابر این خطرات و هجمه های آمریکایی صهیونیستی علیه اسلام و مسلمانان ناآگاه نبوده است. از ملتمان می خواهم با حضور در میدان بر آمادگی خود مقابل هر اقدام خصمانه ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کنند.