  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

رهبر انصارالله: تل‌آویو مقابل ایران شکست خورد؛ خطر پروژه صهیونیستی

رهبر جنبش انصارالله یمن با تاکید بر شکست رژیم صهیونیستی در برابر ایستادگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به خطر نقشه شیطانی آمریکایی صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای تاکید کرد، اهانت هایی که صهیونیست ها و ایادی آنها به قرآن کریم و مقدسات اسلامی می کنند در واقع هدف قرار دادن اسلام و مسلمانان است.

وی اضافه کرد: این نقشه شیطانی صهیونیستی برای تمام جامعه بشری به شدت خطرناک است. امت اسلامی ما مسئولیت مقابله با شر صهیونیست ها و ایادی آنها و ایستادگی در برابر طغیان گریشان را بر عهده دارد.

الحوثی تصریح کرد: صهیونیست ها بر اساس این نقشه به دنبال تشدید حملات خصمانه در مرحله جدید علیه منطقه ما بعد از شکست در برابر جمهوری اسلامی ایران هستند. خطر در واقع در نادیده گرفتن و زمینه سازی برای دشمنی دشمنان و اجرای پروژه شیطانی آنها نهفته است.

وی تاکید کرد: ملت ما در برابر این خطرات و هجمه های آمریکایی صهیونیستی علیه اسلام و مسلمانان ناآگاه نبوده است. از ملتمان می خواهم با حضور در میدان بر آمادگی خود مقابل هر اقدام خصمانه ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید کنند.

کد مطلب 6830873

    • IR ۲۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      یک سرباز صهیونیست دیگر در جنوب لبنان به هلاکت رسید اعتراف صهیونیست‌ها به کشته شدن هفتمین سرباز ارتش این رژیم در جنوب لبنان، پرده از ناکامی تل‌آویو در مواجهه با پهپاد‌های حزب‌الله برداشت.
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      آمریکا جنایتکار از سال 1917 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که دشمن درجه یک کل بشریت است و هم بویی از انسانیت نبرده است.
    • IR ۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      لعنت خدا بر صهیون بی دین و بیشرف و دروغگو و رباخوار و کودک خوار و شیطان پرست و بی وطن و بی همه چیز تمام این ها در صد ضرب کنین لعنت الله علیه امارات
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      آمریکا جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر در جنگ با ایران شکست خورده است
    • صادق IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      یمن وگروههای مقاومت اسلامی ازایران جدانیستند اگرحمله ای ازسوی اسرائیل یاآمریکابه یمن شودوجبهه مقاومت اسلامی شودقطعا ایران بی تفاوت نخواهدنشست

