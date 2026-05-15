به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیریهای مستمر شورای اسلامی شهر کرج و تلاش، شهرداری این کلانشهر، ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری برای نخستین بار به ناوگان حمل و نقل عمومی این کلانشهر ملحق شد. این اقدام که در راستای کاهش ترافیک و توسعه ناوگان ریلی-چرخ لاستیکی صورت گرفته، گامی بلند در جهت خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان کرجی محسوب میشود.
بر اساس اعلام شهردار کرج، ورود این اتوبوسهای کفپایین و با ظرفیت بالا که از محل اعتبارات مصوب شورای شهر تأمین شده است، میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایت عمومی و جابهجایی آسانتر مسافران در خطوط پرتردد ایفا کند.
مدیریت شهری کرج تأکید دارد که نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی با جدیت در دستور کار قرار دارد و این ۱۲ دستگاه، آغازگر تحولی جدی در سیستم حمل و نقل درونشهری خواهد بود.
در حاشیه این مراسم همچنین تفاهمنامهای برای خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر میان شهرداری کرج و طرف قرارداد به امضا رسید.
شایان ذکر است؛ با اجرایی شدن این تفاهمنامه و تزریق اتوبوسهای جدید به چرخه خدمترسانی، بخش قابل توجهی از کمبودهای موجود در ناوگان اتوبوسرانی کرج مرتفع شده و سن فرسودگی ناوگان به شکل محسوسی کاهش خواهد یافت.
