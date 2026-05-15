اعلام جزئیات مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آزمون دکتری «Ph.D.» سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیانی که بر اساس کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D.» نیمهمتمرکز سال ۱۴۰۵ کدرشتهمحلهای انتخابی خود را در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش ثبت کردهاند، می توانند کارنامۀ نتیجۀ انتخاب رشته خود را از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش مشاهده کنند.
متقاضیانی که در کدرشتهمحلهای انتخابی نمره علمی لازم برای شرکت در این مرحله را دارند، لازم است با توجه به نکات زیر و مطابق برنامهزمانی شرکت در مرحلۀ مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری که در درگاه سازمان سنجش درج شده است، با همراه داشتن مدارک زیر به دانشگاهها/ مؤسسات ذیربط مراجعه کنند.
مدارک لازم برای شرکت در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری:
۱- مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.
تبصره- همراه داشتن گواهی تأیید شده توسط دانشگاه/ مؤسسه محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۵۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور و یا فرم مندرج در صفحه ۲۶۵ دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی برای متقاضیانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفهای بوده و حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ فارغالتحصیل میشوند.
۲- مدرک کارشناسی (لیسانس) یا کارنامه ریز نمرات.
تبصره : آندسته از متقاضیانی که فارغالتحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته هستند، علاوه بر مدرک کارشناسی ناپیوسته لازم است مدرک کاردانی را نیز ارائه کنند.
۳- کسانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نیستند، لازم است گواهی تأیید شده توسط دانشگاه/ مؤسسه محل اخذ مدرک مبنی بر تائید مدارک مذکور را به همراه داشته باشند. مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ را متعاقباً باید به دانشگاه/ مؤسسه محل قبولی تحویل دهند.
۴- شناسنامه عکسدار یا کارت ملی برای تطبیق مشخصات شناسنامهای معرفی شده با اطلاعات ارسالی از سوی سازمان سنجش.
۵- گواهی عضویت در هیأت علمی «رسمی- قطعی» یا «رسمی- آزمایشی» دانشگاه/ مؤسسه اعم از دولتی یا غیردولتی که به تأیید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد، برای آندسته از افرادی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده کرده اند. لازم به تأکید است، مربیان دانشگاه/ مؤسسه باید واجد شرایط مطابق توضیحات صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبتنام باشند.
تبصره: مربیان دانشگاه آزاد اسلامی تنها با معرفی نامه صادره از سوی مرکز جذب و امور هیأت علمی این دانشگاه امکان بهرهمندی از این سهیمه را دارند.
۶- تمامی مستندات مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری.
۷-سایر مدارک و مستندات در وبگاه دانشگاه/ مؤسسه مربوط اعلام میشود. بر این اساس لازم است متقاضیان حتماً قبل از مراجعه حضوری به درگاه اطلاعرسانی دانشگاه یا مؤسسه مربوط مراجعه کنند.
یادآوریهای مهم:
۱- اولویت در تعیین زمان مرحلۀ مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری با برنامهزمانی مندرج در درگاه دانشگاه/ مؤسسه است و چنانچه برنامهزمانی مصاحبه دانشگاهها/ مؤسسات تداخل داشته باشد، ضروری است متقاضیان با برقراری تماس، هماهنگی و تعامل با دانشگاه/ مؤسسه ابتدا در مصاحبه دانشگاهها/ مؤسساتی که اولویت بالاتری برای ایشان دارد، شرکت کنند و سپس در زمان دیگری که با دانشگاه/ مؤسسه تعامل کردهاند یا در زمانی که برای جاماندگان از مرحله اصلی مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری در نظر گرفته شده شرکت کنند.
۲- شرط ورود معرفیشدگان رشته امتحانی مدرسی معارف اسلامی کد ۲۱۸۰ به دانشگاه/ مؤسسه، علاوه بر کسب نمره علمی لازم، احراز شرایط عمومی رشته مدرسی معارف اسلامی که توسط دانشگاه معارف اسلامی انجام میشود، است. لذا لازم است، علاوه بر داشتن شرایط فوق و همچنین شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبتنام و شرکت در آزمون مذکور (دفترچه شماره ۱) از تاریخ این اطلاعیه برای طی مراحل پذیرش به درگاه اطلاعرسانی معاونت آموزشی به نشانی modaresi.nahad.ir مراجعه و ضمن ثبتنام در این سامانه و احراز شرایط دفترچه، منتظر اعلام زمان مصاحبه گزینش از سوی معاونت مذکور باشند.
عدم ثبتنام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی میشود. ضمناً در گزینش نهایی رشته مدرسی معارف اسلامی وضعیت علمی افرادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که اولاً دارای نمره مصاحبه علمی از سوی دانشگاه/ مؤسسه باشند و ثانیاً نتیجه مراحل ثبتنام و احراز مدارک آنان از سوی معاونت یاد شده تأیید شده باشد.
۳- معرفیشدگان باید به منظور تکمیل فرم بررسی صلاحیتهای عمومی با مراجعه به لینک مربوط در قسمت مشاهده ک
ارنامه مندرج در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش، از تاریخ ۳۰ اردیبهشت تا ۱۰ تیر ۱۴۰۵ ضمن پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال معادل ۵۰۰ هزار تومان به صورت اینترنتی، فرم بررسی صلاحیت عمومی را تکمیل و کد پیگیری را دریافت و پرینت آن را نزد خود نگهداری کنند.
تبصره ۱- متقاضیانی که نسبت به تکمیل فرم بررسی صلاحیتهای عمومی اقدام نکنند از گزینش نهایی حذف خواهند شد.
تبصره ۲- معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای تحصیلی دانشگاهها/ مؤسسات یا دانشگاه آزاد اسلامی به منظور بررسی صلاحیت عمومی کافی است فقط یک بار مبادرت به پرداخت هزینه کنند.
۴- متقاضیانی که مبادرت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی کردهاند به منظور اطلاع از نحوه و چگونگی انجام مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری از متقاضیان و سایر مراحل گزینش به درگاه اطلاعرسانی آن دانشگاه به نشانی azmoon.org مراجعه کنند.
۵- عدم مراجعه و شرکت معرفی شدگان در مرحله مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری به منزله انصراف از پذیرش است.
۶- با توجه به اعلام دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممکن است تغییراتی در ظرفیتهای بعضی از کدرشتهمحلها انجام شود، بنابراین تعداد قبولی، بر اساس ظرفیت نهایی صورت خواهد گرفت.
۷- حسب مصوبه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فرایند اجرای مرحلۀ مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، در صورت فراهم بودن شرایط، بهصورت حضوری خواهد بود.
برنامه زمانی انجام مصاحبه دکتری ۱۴۰۵ به تفکیک دانشگاه ها و برنامه زمانی انجام مصاحبه دکتری ۱۴۰۵ به تفکیک رشته ها در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.
