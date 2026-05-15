آخرین روند بازگشت ۲۰ ملوان ایرانی به کشور از زبان وزیر خارجه پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: ۱۱ پاکستانی و ۲۰ ایرانی که در کشتی‌های توقیف‌ شده توسط نیروهای آمریکایی قرار داشتند بازگردانده شدند.

وی اضافه کرد: تمام افراد آزاد شده از سنگاپور به بانکوک منتقل شده و در حال حاضر به صورت هوایی در مسیر اسلام آباد هستند.

وزیر خارجه پاکستان تصریح کرد: روند بازگشت برادران ایرانی ما به کشورشان تسهیل خواهد شد.

پیشتر وزیر امور خارجه پاکستان از همتای سنگاپوری خود خواسته بود فرایند بازگشت امن ۱۱ ملوان پاکستانی و ۲۰ ملوان ایرانی که پس از توقیف کشتی‌های آنان توسط آمریکا در نزدیکی سواحل سنگاپور به سر می بردند را تسهیل نماید.

وزیر امور خارجه پاکستان با اشاره به گفتگوی تلفنی با همتایان ایرانی و سنگاپوری خود گفت: از سنگاپور می خواهیم بازگشت ایمن ملوانان ایرانی و پاکستانی را تسهیل نماید.

وی افزود: من با آقای عراقچی نیز صحبت کردم و ما همچنان در این زمینه هماهنگی نزدیکی داریم.

اسحاق دار تاکید کرد: پاکستان همچنین آماده است تا بازگشت ایمن اتباع ایرانی به کشورشان از طریق پاکستان را تسهیل کند.

وی گفت: پاکستان، از طریق کانال‌های مربوطه از نزدیک با ایالات متحده و دیگران هماهنگی می‌کند تا ایمنی، رفاه و بازگشت هرچه سریعتر اتباع خود را تضمین کند.