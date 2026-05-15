مسعود عبدالرضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی استان خبر داد و اظهار کرد: طی فروردینماه سال جاری ۱۲۴ مورد بازدید از مجتمعهای بینراهی در محورهای مواصلاتی کرمانشاه انجام شده است.
وی افزود: این بازدیدها با هدف ارزیابی وضعیت مجتمعهای فعال، بررسی روند اجرای پروژههای در حال احداث و همچنین ارتقای کیفیت خدماترسانی به مسافران و کاربران جادهای صورت گرفته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: در این مدت، چهار مورد موافقت اصولی برای احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی نیز تمدید شده تا روند توسعه زیرساختهای خدماتی در جادههای استان با سرعت بیشتری دنبال شود.
عبدالرضایی با اشاره به تعداد مجتمعهای فعال در استان گفت: در حال حاضر ۴۲ مجتمع خدماتی رفاهی بینراهی در محورهای مواصلاتی کرمانشاه در حال بهرهبرداری هستند و به رانندگان و مسافران خدمات ارائه میکنند.
وی ادامه داد: توسعه این مجتمعها و نظارت مستمر بر عملکرد آنها نقش مهمی در افزایش رضایت کاربران جادهای، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای ایمنی سفرهای بینشهری دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای کرمانشاه خاطرنشان کرد: نظارت بر مجتمعهای خدماتی رفاهی و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز در مسیرهای ارتباطی استان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت.
