به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مسابقات انتخابی رقابت‌های جهانی ربوکاپ ایران که از ۲۳ اردیبهشت‌ماه با حضور ۵۶ تیم برگزیده دانش‌آموزی از سراسر کشور در مصلای تهران برگزار شده بود، امروز ۲۵ اردیبهشت‌ماه به ایستگاه پایانی رسید؛ رویدادی فناورانه که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و همکاری کمیته ملی ربوکاپ ایران برگزار شد و یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت نسل جوان در حوزه رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور را رقم زد.

تیم‌های حاضر در این دوره در شش لیگ «فوتبالیست وزن سبک»، «فوتبالیست وزن آزاد»، «آن‌استیج»، «امدادگر خط»، «امدادگر ماز» و «شبیه‌ساز امدادگر» با یکدیگر رقابت کردند و تیم‌های برتر، جواز حضور در رقابت‌های جهانی ربوکاپ ۲۰۲۶ در شهر اینچئون کره جنوبی را کسب کردند.

نتایج برترین تیم‌های لیگ‌های مختلف مسابقات رباتیک دانش‌آموزی

در لیگ «نمایش ربات‌های دانش‌آموزی پیشرفته، تیم «خانه ایده» مقام نخست را به دست آورد. تیم «Seprobo_Pinocchio» در جایگاه دوم ایستاد و تیم «پسران مهر آیین ۲ - خانه ایده» عنوان سوم را کسب کرد.

در لیگ «امداد دانش‌آموزی خط پیشرفته، تیم «Pishnam» رتبه اول را از آن خود کرد. تیم «ESLAM» در رتبه دوم قرار گرفت و تیم «Danesh Rahyab» مقام سوم را به دست آورد.

در لیگ «امداد دانش‌آموزی ماز پیشرفته، تیم «RoboDanesh A» اول شد و تیم «Danesh Rahyab» در جایگاه دوم قرار گرفت.

در لیگ «شبیه‌ساز امداد دانش‌آموزی پیشرفته»، تیم «Danesh Rahyab 1» مقام نخست را کسب کرد. تیم «RoboDanesh» در رتبه دوم قرار گرفت و تیم «RoboMatrix» نیز مقام سوم را به دست آورد.

در لیگ «فوتبالست دانش‌آموزی وزن سبک پیشرفته»، تیم «RoboDanesh S» رتبه اول را از آن خود کرد. تیم «Ebrahimi cactus» دوم شد و تیم «H.S.S 1» در جایگاه سوم ایستاد.

در لیگ «فوتبالست دانش‌آموزی وزن آزاد»، تیم «Sadr United» مقام نخست را کسب کرد. تیم «A.T.R.T» رتبه دوم را به دست آورد و تیم «PERSIAN GULF» در جایگاه سوم قرار گرفت.