جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مصداق جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای به مناسبت «روز نکبت» تاکید کرد که جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و مصداق نسل کشی است. متن این بیانیه به شرح ذیل است:

در سالگرد تحمیل موجودیت صهیونیستی بر منطقه و جهان که به درستی روز نکبت نام گرفته است وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین المللی را برای توقف نسل کشی پایان دادن به اشغالگری و محاکمه مجازات جنایتکاران صهیونیست یادآوری می‌کند.

هفتاد و هشت سال پیش در چنین روزی مهیب ترین تراژدی انسانی و اخلاقی دوران معاصر با اعلام تاسیس موجودیت جعلی صهیونیستی در سرزمین تاریخی فلسطین شکل گرفت که پیامدهای فاجعه بار آن در منطقه غرب آسیا و در سراسر جهان مشاهده می‌شود.

روز نکبت یادآور توطئه دشمنان انسانیت علیه فلسطین و منطقه غرب آسیا است که پیامد مستقیم آن ناامن سازی دائمی منطقه و عادی سازی قانون شکنی و جنایت بوده است.

در این هشت دهه وحشیانه ترین نقض‌های حقوق بین الملل توسط صهیونیست‌ها ارتکاب یافته و اشغالگران با پشتیبانی آمریکا، انگلیس، آلمان، کانادا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مرتکب شنیع ترین جنایات بین المللی در فلسطین اشغالی شده‌اند.

در سه سال اخیر طرح امحای استعماری فلسطین وارد مرحله جدیدی شد و رژیم اشغالگر با استفاده از مهلک ترین تسلیحات اهدایی آمریکا و حامیان غربی آن اقدام به نسل کشی بی رحمانه فلسطینیان کرده است.

جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان مصداق جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت نسل کشی است و بر همین اساس محاکم بین المللی در صدد محاکمه و مجازات جنایتکاران صهیونیست برآمده اند.

با وجود این، فشارهای غیرقانونی آمریکا علیه محاکم بین المللی مانع از اجرای عدالت در مورد سرکردگان رژیم نسل کش شده است. بدین ترتیب هیات حاکمه‌های آمریکا شریک جرم و همدست قطعی اسرائیل در نسل کشی فلسطینیان به شمار می‌آیند.

جمهوری اسلامی ایران همراه با دیگر آزادگان جهان با تاکید بر حق بنیادین مردم فلسطین برای مقاومت علیه اشغالگری و آپارتاید، جنایات رژیم صهیونیستی را شدیدا محکوم می‌کند و هر طرحی که متضمن کوچاندن اجباری مردم غزه و کرانه باختری از سرزمینشان باشد را مطلقا مردود می‌داند.

جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر حمایت از حق مشروع ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین مادری و تشکیل کشور مستقل و یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف تاکید می‌کند و باور دارد که استمرار مقاومت ملت فلسطین و بیداری وجدان‌های جهانی، سرانجام به آزادی کامل فلسطین و تحقق حقوق تاریخی ملت آن خواهد انجامید.