به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عبدالکریمی شامگاه جمعه در هفتاد و ششمین تجمع مردمی در میدان شهدای ذهاب رشت اظهار کرد: آحاد ملت نه فقط در میادین و خیابان‌ها بلکه در تمامی عرصه‌ها حماسه بزرگ آفریدند.

وی گفت: حضور دلاورمردان در میادین جنگ، شاهکار فرزندان و برادران و پدران شما است که با تمام‌ وجود در تمام صحنه‌ها از این سرزمین دفاع و مقاومت کردند.

این استاد دانشگاه، مهر و عشق را دو مولفه اساسی ملت ایران دانست و افزود: تاکنون بی‌تردید پیروز این میدان شما هستید لذا شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و چهار هزار شهید و نابودی برخی زیرساخت‌ها تعیین کننده شکست و پیروزی نیست بلکه اهداف تعیین‌شده جنگ مشخص‌کننده این پیروزی خواهد بود.

عبدالکریمی تصریح کرد: آمریکایی‌ها و اسراییلی‌ها به دنبال سرنگونی حاکمیت اسلامی، نابودی استقلال، تجزیه کشور و تصاحب منابع نفت و گاز این سرزمین بودند اما به هیچکدام از اهدافشان نرسیدند و تا امروز پیروز این میدان ما بوده‌ایم.

وی ضمن تاکید بر حضور حماسی و مداوم مردم در میدان بیان کرد: بازی هنوز تمام نشده و جنگ به پایان نرسیده است پس سلحشورانه در میدان بمانید لذا خطراتی در راه این پیروزی وجود دارد که لازم است با تمام وجود از این دستاورد بزرگ حراست کنیم.

این استاد دانشگاه به جریان غرب‌زده به عنوان یکی از این خطرات اشاره و عنوان کرد: این جریان کماکان غرب را علم و قدرت مطلق می‌داند و معتقد است که ما باید از آنان هراس داشته باشیم لذا طبق تجربه تاریخی این جریان ما را از مقاومت برحذر می‌داشت و در مذاکره به دنبال جلب نظر دشمن بود اما همگان می‌دانند که این راهی است که ما را به نتیجه نمی‌رساند.

عبدالکریمی با بیان اینکه دیپلماسی باید تابع میدان باشد گفت: سلحشوران و دلاورمردان در حوزه نظامی نشان دادند که نه فقط در عرصه نبرد بلکه سیاست را خوب درک می‌کنند و تنش جنگ را با بینش و بصیرت مدیریت کردند لذا آرامش حاکم بر جامعه ناشی از همین مدیریت صحیح است.

وی اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی و نیو لیبرالی یکی از آسیب‌های موجود دانست و افزود: بر اساس قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب پابرهنگان ولی نعمتان کشور هستند و کماکان بخش بزرگی از جمعیت که در میادین حضور دارند از همین قشر محروم جامعه هستند که با کمترین بهره بیشترین نقش را ایفا کردند.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر جایگاه اراده ملت در تاریخ تصریح کرد: مردم نیروهای اصلی انقلاب هستند که از این سفره کمترین بهره را بردند لذا جایگاه سیاست‌های اقتصادی درست در کشور کجاست، آموزش و بهداشت و درمان حق مردم است نه ابزاری در اختیار قشر خاص جامعه، مسکن حق مردم است اما امروز هزینه‌های گزاف اجاره‌بها در کشور به عددی رسیده است که غیرقابل باور است.

عبدالکریمی اضافه کرد: با پایان جنگ وظیفه مردم چیست آیا ترک خیابان‌ها است اما شما صاحبان انقلاب هستید که علاوه بر مقاومت و مبارزه با استکبار باید به مطالبات به حق خودتان برسید.

وی با بیان اینکه جریان غربزده سبب آسیب به دیپلماسی و بدنه انقلاب شده است گفت: نیروهای انقلاب باید به این دو عرصه بازگردند و مطالبه‌گر باشند.

این استاد دانشگاه افزود: بخشی از بدنه جامعه که تحت تاثیر تبلیغات دروغین دشمن از انقلاب فاصله گرفته‌اند، فرزندان این ملت هستند که باید با محبت و مهربانی به این جمع متحد بپیوندند لذا این مهم نیازمند سیاست زنانه با نگاه خواهرانه و مادرانه فارغ از هر دیدگاهی است تا به آغوش انقلاب برگردند.