عبدالکریمی: پیروزی در عرصه نظامی بدون غلبه در عرصه روایت، کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن عبدالکریمی در حاشیه بازدید از قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در رشت، با بیان اینکه جنگ امروز تنها جنگ نظامی نیست و بخش مهمی از آن جنگ رسانه‌ای است، گفت: رسانه‌ها در جهان امروز با ساختن «فرار از واقعیت» و ایجاد روایت‌های تحریف‌شده، بر خودآگاهی ملت‌ها تأثیر می‌گذارند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند رسانه‌ها با ایجاد یک «هایپریتی» و بازنمایی غیرواقعی از جهان، چشم خودآگاهی ملت‌ها را کور می‌کنند و همین امر سبب شده جنگ روایت‌ها گاه از جنگ نظامی نیز اهمیت بیشتری پیدا کند.

وی افزود: ممکن است یک کشور در میدان نظامی پیروز باشد اما در جنگ روایت‌ها شکست بخورد. به همین دلیل نقش رسانه‌ها در کنار رزمندگان ما در میدان‌های نبرد، نقشی تعیین‌کننده است.

عبدالکریمی با انتقاد از عملکرد رسانه ملی و برخی مجموعه‌های رسانه‌ای کشور تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از میدان‌های جنگ رسانه‌ای، آن‌گونه که باید عمل نکرده‌ایم. پیروزی‌های اخیر در عرصه نظامی ایجاب می‌کند که در حوزه رسانه نیز تحول جدی ایجاد شود.

وی با اشاره به افزایش سطح انتظارات جامعه و افکار عمومی جهانی از رسانه‌های ایرانی گفت: ما مانند تیم فوتبالی هستیم که از لیگ دسته سه و چهار به لیگ دسته یک آمده‌ایم. طبیعی است که توقعات تغییر کرده و باید متناسب با این شرایط عمل کنیم.

استاد فلسفه دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس نادیده‌گرفته‌شدن برخی اقشار جامعه، از فعالان رسانه‌ای خواست توجه بیشتری به این گروه‌ها داشته باشند و افزود: از همه فعالان رسانه‌ای، به‌ویژه نیروهای گفتمان انقلاب، درخواست دارم که بخش‌های نادیده‌گرفته‌شده جامعه، به‌ویژه محرومان و کوخ‌نشینان که ولی‌نعمتان انقلاب هستند، مورد توجه جدی قرار گیرند.