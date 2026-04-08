مردم صحنه را به هیچ وجه ترک نکنند/ اندک خوش بینی نسبت به دشمن خطاست

به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکست تاریخی تجاوز نظامی غیرقانونی و وحشیانه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ایران، بیژن عبدالکریمی در یادداشتی نوشت:
بعد از چهل روز مقاومت ملت بسیار بزرگ و احترامبرانگیز ایران و فرزندان راستینش در میادین جهاد و شهادت در برابر دو تن از شقیترین رهبران تاریخ بشری و در مقابل جنایات و ترورهای نظام امپریالیسم-صهیونیسم جهانی با حمایت بسیاری از کشورهای اروپایی و منطقه، سرانجام دشمنان این سرزمین پاک در برابر منطق ما تسلیم شده آمادگیشان را برای مذاکرات در چارچوب مفاد دهگانه پیشنهادی ایران پذیرفتند. اما در خصوص این رویداد عظیم تاریخی، یعنی تسلیم شدن قدرتمندترین ارتشهای جهان و اعوان و انصار پلیدشان به اراده ملی ما ایرانیان توجه به نکات زیر را جلب مینمایم:
۱. بیتردید ما ایرانیان تا همینجا پیروز این میدان بزرگ بودهایم و برخلاف اراده دشمنانمان، حاکمیت و استقلالی ملی و تمامیت ارضیمان کماکان و با تمامی اقتدار باقی است.
۲. بیتردید دستان پرقدرت نیروهای دفاعی ما کماکان بر ماشه خواهد بود زیرا هنوز از مذاکرات تا انجام عملی خواستههای ما راهی طولانی در پیش است.
۳. افراط و تفریط همواره دو خطری است که یک جامعه را در هر میدانی تهدید میکند. لذا از همه نیروهای اصیل ملی و انقلابی میخواهم که با تمام قوا از تصمیمات استراتریستهای سپاه و ارتش و شورای عالی امنیت ملی حمایت نموده و از هرگونه اظهار ضعف یا مطالبات غیرمنطقی اجتناب نمایند.
۴. این انتظار که عنان اختیار دولت و وزارت امورخارجه از جریانات غربزده و سازشکار خارج شده و به دست نیروهای انقلابیای سپرده شود که همراستا با استراتژیهای دفاعی درست سپاه و ارتش حرکت نمایند یک خواست بحق و ملی بوده و به مسئولین محترم دولت و وزارت امور خارجه توصیه مینمایم که خود را با سیاستها و خطی مشیهای مقاومت ملی، و مشخصا با استراتژیستهای سپاه و ارتش هماهنگ نمایند.
۵. بیتردید آمریکاییها و اسرائیلیها با بازی با عنصر زمان و به تعویق انداختن تحقق عملی مطالبات ما دام فریبی برای ما خواهند گستراند. لذا همه ما به خصوص همه نیروهای دفاعی ما باید کاملا هوشیار باشند.
۶. از همه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در همه سطوح و لایهها خواهانم همه پروتکلهای امنیتی در بالاترین سطح، به خصوص در مورد حفظ جان رهبری رعایت گشته، به هیچ وجه اندک خوشبینیای به آمریکاییها و اسرائیلیها در دل خود راه ندهند.
۷. از مردم عزیز کشورم استدعا دادم تا تحقق عملی مطالباتشان کماکان در صحنه حاضر بوده، صحنه را به هیچ وجه ترک ننمایند.
۸. از مسئولین میخواهم که مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک رهبر شهید و معمار ایران نوین، خامنهای بزرگ را هر چه زودتر در همین دو هفته آتشبس انجام داده و از یکایک آحاد ملت خواهانم که با حضور میلیونی خود تضمینی برای استقلال، حاکمیت ملی و صلح پایدار ما باشند.
۹. در پایان یادآور می شوم پیروزی و شکست دو مفهوم مطلق و قطعی نبوده. بلکه اموری فرآیندی هستند که گاه در مدت زمانی هایی نه چندان کوتاه متحقق شده، بستگی تام به هوشیاری ها و مجاهدت های مستمر و پیگیر ما دارند.
با آرزوی رسیدن به صلحی حقیقی و پایدار و پیروزی قطعی ملت بزرگ ایران
