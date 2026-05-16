محقق ایرانی حسگری بدون باتری برای رصد بدن انسان ابداع کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان یک حسگر عرق پوشیدنی را به صورت بدون باتری ابداع کرده اند که می تواند با بازسازی سطح حسگری خود و دریافت انرژی به طور بی سیم از موبایل یا دستگاه دیگر به طور مداوم نشانگرهای سلامتی فرد را رصد کند. این فناوری می تواند شیوه رصد طولانی مدت سلامتی را خارج از کلینیک متحول کند.

محققان دانشگاه کالیفرنیا ارواین به رهبری رحیم اسفندیار پور محقق ایرانی این دستگاه را ابداع کرده اند که IREM-W۲MS۳ نام دارد. گجت مذکور یک وسلیه انعطاف پذیر پوستی است که برای تجزیه و تحلیل عرق به طور واقعی و سنجش مولکول های کلیدی مرتبط با سلامتی به کار می رود.این گجت برخلاف دستگاه های پوشیدنی فعلی که بیشتر اوقات با گذر زمان تجزیه می شوند، برای کار در مدت زمان طولانی بدون از بین رفتن دقت ساخته شده است.

همچنین این ابزار می تواند تولید عرق را برحسب نیاز تحریک کند و به این ترتیب نیاز به ورزش یا تحریک خارجی را از بین می برد. این سیستم به طور بی سیم با یک موبایل یا دستگاه خوانش کوچکی که روی مچ بسته می شود، ارتباط برقرار می کند. این ابزار به باتری های سنتی متکی نیست و در عوض از میدان الکترومغناطیسی دستگاه خوانش برای تامین انرژی مورد نیاز قابلیت های حسگری استفاده می کند. نوآوری کلیدی این ابزار در بازسازی سطح سنجش حسگری است.

این دستگاه ولتاژ اندکی را به کار می گیرد تا لایه حسگر را تجدید و مولکول های تجمیع شده روی آن که به طور معمول در بلند مدت دقت حسگرهای زیستی را کاهش می دهند را حذف کند.

رحیم اسفندیار پور محقق ارشد این پژوهش می گوید: قابلیت بازسازی این گجت یکی از مهم ترین موانع در دستگاه های زیست سنجی طولانی مدت را برطرف می کند. این چالش سبب می شود سطح حسگر پس از خوانش های متعدد کارکرد خود را از دست بدهد زیرا مولکول ها به سطح سنجش پیوند می خورند. این سیستم به طور همزمان چهار نشانگر زیستی کورتیزول، گلوکز، لاکتات و اوره را در عرق می سنجند.

این نشانگرها با استرس، متابولیسم و عملکرد کلیه مرتبط هستند و چشم انداز وسیع تری از وضعیت سلامت فرد در گذر زمان می سازند. از آنجا که در این روش عرق به طور غیرتهاجمی جمع آوری می شود، محققان می توانند فرد را طی زندگی روزمره و بدون نیاز به مراجعه به کلینیک یا آزمایش خون رصد کنند. این وصله پوستی حسگری مولکولی را با بهبودهای پایداری محیطی ترکیب می‌کند که به آن اجازه می‌دهد در شرایط متغیر دما، رطوبت و pH کار کند. این دستگاه به مدت ۲۱ روز به طور مداوم و بدون هیچ‌گونه افت سیگنال قابل اندازه‌گیری، آزمایش شد.