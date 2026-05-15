به گزارش خبرنگار مهر، عمادالدین فاطمیزاده رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی، امروز ۲۵ اردیبهشت در حاشیه مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان تلاش زیادی کرد تا مسابقات رباتیک امسال حتماً برگزار شود؛ بهویژه در شرایطی که کشور قرار دارد و دانشآموزان بیش از هر زمان دیگری به فضای امید، شور و نشاط نیاز دارند. امیدواریم در همین شرایط بتوانیم مسابقات را بهخوبی برگزار کنیم.
وی افزود: همچنین دور بعدی این رقابتها در شهریورماه برگزار خواهد شد و پیشبینی میکنیم با حضور گستردهتر شرکتکنندگان و شور بیشتری همراه باشد.
افزایش نقش هوش مصنوعی در مسابقات رباتیک
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی با اشاره به تفاوت این دوره از مسابقات گفت: یکی از نکات قابل توجه امسال، رسوخ و نفوذ قابل توجه هوش مصنوعی در پروژههای تیمهای شرکتکننده بود؛ موضوعی که مورد تأکید معاون علمی رئیس جمهور نیز قرار داشت. بسیاری از تیمها از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده کردهاند و انتظار داریم در سالهای آینده این روند در حوزه رباتیک پررنگتر شود.
فاطمیزاده ابراز امیدواری کرد تیمهای ایرانی در مسابقات جهانی نیز عملکرد موفقی داشته باشند و گفت: امیدواریم در رقابتهای جهانی بتوانیم در لیگهای مختلف رتبههای اول تا سوم را کسب کنیم.
لزوم افزایش مشارکت دانشآموزان در سراسر کشور
وی با تأکید بر لزوم افزایش مشارکت دانشآموزان در این مسابقات افزود: انتظار داریم همه دستگاهها و مسئولان شرایطی فراهم کنند تا دانشآموزان بیشتری از سراسر کشور امکان حضور در این رقابتها را داشته باشند و تنوع جغرافیایی تیمها نیز افزایش یابد.
فاطمیزاده همچنین با اشاره به برگزاری چند جلسه کمیته فنی مسابقات ربوکاپ دانش آموزی ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: در این جلسات تلاش شد مسائل و اختلافات احتمالی با رویکردی حرفهای و با شنیدن دیدگاههای طرفین بررسی و حل شود و خوشبختانه مشکل جدی وجود نداشت.
آموزش هوش مصنوعی به ۲.۵ میلیون دانشآموز
وی در ادامه درباره برنامههای آموزشی معاونت علمی در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: در معاونت علمی دو برنامه مهم برای آموزش هوش مصنوعی در حال اجراست و امیدواریم امسال بتوانیم آموزشهای مرتبط با رباتیک را نیز به این برنامهها اضافه کنیم.
به گفته رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی، یکی از این برنامهها طرح «ایران دیجیتال» است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا میشود و هدف آن آموزش هوش مصنوعی از سنین پایین به دانشآموزان است.
فاطمیزاده افزود: تاکنون در مجموع حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در این طرح شرکت کردهاند. این آموزشها به صورت مجازی و تعاملی برگزار میشود و شرکتکنندگان از طریق سامانههای آموزشی وارد مراحل مختلف شده و با کسب امتیاز لازم میتوانند مراحل بعدی را طی کنند.
وی ادامه داد: پیشبینی میشود اجرای این طرح تا شهریورماه ادامه داشته باشد و محتوای آموزشی آن شامل برنامهنویسی، هوش مصنوعی و چت بات نویسی است.
تمرکز بر ارتقای کیفیت آموزشها در طرح «ایران دیجیتال»
رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردیسازی هوش مصنوعی درباره میزان استقبال از این طرح نیز گفت: با وجود وقفههایی که به دلیل جنگ تحمیلی ایجاد شد، استقبال از این برنامه خوب بوده است. هدف اولیه ما جذب بیش از یک میلیون نفر در طول یک سال بود که خوشبختانه این هدف محقق شد و حتی حدنصاب مورد انتظار ما نیز رد شد ولی انتظار معاونت بیش از این هاست.
وی افزود: در سال جاری علاوه بر افزایش تعداد مخاطبان در این طرح، تلاش میکنیم کیفیت آموزشها نیز ارتقا یابد و از فناوریهای جدیدتری در این حوزه استفاده شود.
توسعه دستیارهای هوشمند برای دستگاههای دولتی
فاطمیزاده گفت: طرح دستیاران هوش مصنوعی وزارتخانه و استانداری ها به دلیل جنگ تحمیلی با وقفه ای رو به رو شد اما خوشبختانه فاز مورد انتظار را پشت سر گذاشته اند و سعی می کنیم سرویس هایی که دانشگاه ها نیاز دارند را ارائه دهیم. در حال حاضر حدود ۱۳ دستیار هوش مصنوعی برای دستگاههای مختلف طراحی شده است.
وی افزود: در قالب این طرح، برای دستگاههای اجرایی دستیارهای هوشمند طراحی میشود تا بتوانند در تحلیل دادهها، پاسخگویی به درخواستها، مدیریت اطلاعات و تسهیل فرآیندهای تصمیمگیری به مدیران و کارشناسان کمک کنند. این دستیارها در نهایت بهصورت یکپارچه تجمیع خواهند شد و به شکل «دستیار هوشمند دولت» مورد استفاده قرار میگیرند.
وی همچنین از انتشار فراخوانهایی برای حل برخی چالشهای کشور خبر داد و افزود: در حوزههایی مانند آب، انرژی و امداد و نجات، فراخوانهایی منتشر شده و شرکتهای فناور در حال اجرای پروژههای مرتبط با این موضوعات هستند.
فاطمیزاده در پایان با اشاره به پروژه سکوی ملی هوش مصنوعی گفت: این پروژه از طرحهای مهم کشور در حوزه زیرساختهای نرمافزاری محسوب میشود و در کنار سایر برنامهها به تدریج مراحل توسعه و اجرا را طی میکند.
