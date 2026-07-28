نایک دمپایی بازیابی تولید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این دو شرکت پیشتر محصول «هایپربوت» را تولید کرده بودند؛ یک کفش ساقدار که با گرم و منبسط شدن، ماساژی مبتنی بر فشار هوا ارائه میدهد. اکنون جدیدترین محصول حاصل از همکاری آنها، یک جفت دمپایی گرمشونده و لرزشی است.
این محصول «نایک ایر زوم هایپر اسلاید» نام دارد و یک پاپوش فناورانه است که از ۲۹ سپتامبر با قیمت ۲۴۹ دلار عرضه میشود.
آنچه این محصول را به یک پاپوش فناورانه تبدیل کرده، قطعهای است که سازندگان آن را «پاد هایپر اسلاید» مینامند. این قطعه بهصورت مغناطیسی به هر لنگه دمپایی متصل میشود و با تولید گرما و ارتعاش، به افزایش راحتی و بازیابی پا کمک میکند.
برای این گجت سه سطح دما و سه حالت ارتعاش در نظر گرفته شده است. دمای دمپایی نیز بین ۴۲.۸ تا ۴۷.۲ درجه سلسیوس قابل تنظیم است. شرکتهای سازنده توصیه میکنند کاربران هنگام پوشیدن این دمپاییها، جوراب به پا داشته باشند.
این قطعات از طریق بلوتوث به اپلیکیشن هایپریس متصل میشوند و به کاربران امکان میدهند میزان گرما و شدت ارتعاش را شخصیسازی کنند. البته کاربران بدون استفاده از اپلیکیشن نیز میتوانند با فشردن دکمههای روی این قطعات، تنظیمات موردنظر را اعمال کنند. همچنین این گجت پوشیدنی به چراغهای نشانگر مجهز است که وضعیت گرما، ارتعاش و میزان شارژ باتری را به کاربر نمایش میدهند.
این قطعات، بسته به میزان استفاده، میتوانند تا یک ساعت شارژدهی داشته باشند.
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