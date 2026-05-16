به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و همچنین در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین در آزادراه قم ـ تهران حدفاصل جهان‌آباد تا عوارضی تهران نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

سرهنگ محبی با اشاره به وضعیت محور شهریار ـ تهران گفت: ترافیک در برخی مقاطع این محور نیز سنگین است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

جانشین پلیس راه فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان مرکزی خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره محورهای مسدود نیز بیان کرد: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قره‌چمن ـ کوهسالار علیا ـ سه‌راهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قره‌چمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام می‌شود.

سرهنگ محبی افزود: محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت نیز همچنان مسدود است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه ـ تویسرکان، سروآباد ـ پاوه (گردنه تته) و وازک ـ بلده نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.