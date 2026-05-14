۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

اعمال محدودیت یک‌طرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال

جانشین پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت یک‌طرفه در جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به منظور مدیریت و تخلیه بار ترافیکی و تسهیل در عبور و مرور مسافران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای شمالی کشور اظهار کرد: به دلیل ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس، از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر امروز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه، تردد تمامی وسایل نقلیه از محدوده مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب)ممنوع خواهد شد.

وی افزود: همچنین در ادامه اجرای محدودیت‌های ترافیکی، مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران ـ شمال تا چالوس به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی تردد خودروها با سرعت بیشتری انجام شود.

جانشین پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: این محدودیت‌ها با هدف مدیریت بار ترافیکی، افزایش ایمنی سفر و تسهیل در عبور و مرور مسافران اعمال شده و تا زمان کاهش حجم ترافیک ادامه خواهد داشت.

