ظرفیت انسانی کشور همان «گنبد آهنین» ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، انسیه کتابچی، با اشاره به روز کلی جمعیت به وضعیت فرزندآوری در دوران بحران اشاره کرد و افزود: تجربه انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس نشان داد هر زمان مردم احساس کنند کشور، نسل و هویت ملی آنان در معرض تهدید قرار گرفته است، نوع نگاهشان به خانواده و فرزندآوری تغییر میکند و مفهوم خانواده را گستردهتر میبینند.
وی ادامه داد: امروز با نگاه جدیدی نسبت به مسئله جمعیت مواجه هستیم و اگر بتوانیم این نگاه را به جامعه متدین و افرادی که دارای عِرق ملی و تعلق خاطر بیشتری به ایران هستند منتقل کنیم، شاهد تقویت روند فرزندآوری خواهیم بود. مسئله کاهش جمعیت و تهدید نسل، بخشی از جنگ ترکیبی علیه کشور است که سالهاست آغاز شده است.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت ادامه داد: طبیعی است که بارداری و فرزندآوری در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی یا بحران قرار دارد، با اضطرابها و نگرانیهایی همراه باشد و حتی دسترسی به برخی خدمات با دشواری مواجه شود، اما این شرایط تأثیری بر سلامت نسل آینده ندارد و فرزندانی که در چنین دورههایی متولد میشوند، نسلی مقاوم و توانمند خواهند بود.
کتابچی با توصیف جمعیت به عنوان «گنبد آهنین ایران» گفت: دشمنان علاقهمند هستند ایران دارای جمعیت کمتر و نیروی جوان محدودتری باشد، زیرا در جریان جنگ اخیر برای آنها اثبات شد که قدرت واقعی کشور، جوانان تحصیلکرده، بانشاط و متخصص ایرانی هستند. اگر ایران از چنین ظرفیت انسانی برخوردار نبود، شاید در برابر تحریمها و فشارهای گسترده تابآوری امروز را نداشت.
وی با اشاره به آثار روانی جنگ ترکیبی بر ازدواج و فرزندآوری خاطرنشان کرد: بدون تردید باید اضطراب و نگرانی خانوادهها کاهش یابد؛ در حال حاضر اقداماتی مانند ویزیت رایگان مادران باردار و سایر حمایتهای اجتماعی و درمانی دقیقاً با هدف ایجاد احساس امنیت بیشتر در خانوادهها انجام میشود.
کتابچی با بیان اینکه در حوزه ازدواج نیز الگوهای جدیدی در حال شکلگیری است، تصریح کرد: همانطور که در دوران کرونا شاهد شکلگیری ازدواجهای ساده و کمهزینه بودیم، اکنون نیز در شرایط جنگی، الگوهای ازدواج آسان در حال تقویت است که میتواند هزینههای آغاز زندگی مشترک را کاهش دهد.
وی درباره احتمال بازنگری در قانون جوانی جمعیت نیز اظهار داشت: در شرایط فعلی، بیش از اصلاح قانون، نیازمند اجرای کامل قانون جوانی جمعیت هستیم. اگر حمایتهای پیشبینیشده در حوزه بیمه، مسکن، تسهیلات اقتصادی و حمایتهای اجتماعی بهدرستی اجرا شود، بخش قابل توجهی از نگرانیهای خانوادهها کاهش پیدا میکند و مردم خود را با شرایط کشور تطبیق خواهند داد.
کتابچی در ادامه با اشاره به نقش زنان و مادران در دوران جنگ اخیر، گفت: یکی از ویژگیهای مهم این دوره، حضور خانوادگی مردم در میدان بود و مدیریت این حضور عمدتاً بر عهده مادران قرار داشت. مردم همراه خانوادههای خود در صحنه حاضر میشدند و مادران نقش محوری در سازماندهی این حضور ایفا میکردند.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در پایان خاطرنشان کرد: مادران علاوه بر همراهی خانواده در حمایت اجتماعی از کشور، در روزهایی که آموزش فرزندان در خانه انجام میشد و کودکان و نوجوانان با استرس و نگرانی روبهرو بودند، نقش اصلی در ایجاد آرامش، تأمین نیازهای عاطفی خانواده و حفظ امنیت روانی خانه را بر عهده داشتند.
