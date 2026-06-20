به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غفوری صبح شنبه در همایش «خانواده متعالی نسل حسینی» با محوریت جمعیت و فرزندآوری، با اشاره به جایگاه این موضوع در منظومه فکری انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئله جمعیت صرفاً یک بحث اجتماعی یا اقتصادی نیست، بلکه موضوعی بنیادین و راهبردی است که با آینده امت اسلامی و استمرار هویت دینی جامعه ارتباط مستقیم دارد.

وی با بیان اینکه خانواده در اسلام محور تربیت انسان و شکل‌گیری جامعه سالم است، افزود: اگر خانواده‌ها بر اساس ایمان، آرامش و مسئولیت‌پذیری شکل بگیرند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش یافته و مسیر رشد و تعالی جامعه هموار می‌شود و در این میان فرزندآوری نیز نقش مهمی در پایداری اجتماعی دارد.

آیت‌الله غفوری ادامه داد: در سال‌های اخیر تغییرات جمعیتی در کشور روندی نگران‌کننده پیدا کرده و کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری می‌تواند در بلندمدت آثار عمیق فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی به همراه داشته باشد، بنابراین لازم است این موضوع به صورت جدی در سطح سیاست‌گذاری و فرهنگ عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش دشمنان در جنگ نرم جمعیتی تصریح کرد: امروز برخی جریان‌ها با ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای تلاش می‌کنند سبک زندگی جامعه را به سمت کاهش فرزندآوری و تضعیف نهاد خانواده سوق دهند و این مسئله به‌صورت تدریجی و خاموش در حال اثرگذاری بر ذهن نسل جوان است.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: بخش مهمی از حل مسئله جمعیت در گرو کار فرهنگی، تبیینی و رسانه‌ای است و باید با زبان قابل فهم برای نسل جوان، مزایای تشکیل خانواده و فرزندآوری تبیین شود تا نگرانی‌ها و شبهات موجود کاهش یابد.

وی با اشاره به آمارهای اجتماعی و نگرانی‌های موجود در حوزه ازدواج و طلاق افزود: افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ موالید و رشد برخی آسیب‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیاز به یک حرکت هماهنگ فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور وجود دارد و این موضوع باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

آیت‌الله غفوری همچنین نقش امیدآفرینی در جامعه را بسیار مهم دانست و بیان کرد: اگر فضای عمومی جامعه به سمت امید، نشاط و آینده‌نگری حرکت کند، انگیزه برای تشکیل خانواده نیز افزایش پیدا خواهد کرد و بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های جهادی و مردمی در حمایت از خانواده‌ها گفت: تجربه نشان داده است که طرح‌های مردمی در زمینه حمایت از مادران باردار، پیشگیری از سقط و کمک به فرزندآوری می‌تواند نقش مهمی در اصلاح روندهای جمعیتی داشته باشد و باید از این ظرفیت‌ها به‌صورت گسترده‌تر استفاده شود.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به جایگاه آموزه‌های دینی در این موضوع تصریح کرد: در نگاه دینی، تأمین رزق و روزی به دست خداوند است و نباید نگرانی‌های اقتصادی مانع از تصمیم به فرزندآوری شود، چرا که سنت الهی بر گسترش نسل و استمرار حیات اجتماعی استوار است.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش خاطرنشان کرد: استمرار برنامه‌های فرهنگی، علمی و تبیینی در حوزه جمعیت ضروری است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در این مسیر با هم‌افزایی و همکاری جدی وارد عمل شوند تا آینده جمعیتی کشور با ثبات و امیدبخش رقم بخورد.