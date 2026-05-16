به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری دو سارق حرفهای تجهیزات زیرساختی در محدوده شهرک گلستان خبر داد و اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تجهیزات کابل برق، گاز و آبفا در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۴۱ شهرک گلستان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این کلانتری قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس پس از انجام تحقیقات گسترده میدانی و فنی و همچنین رصد و پایش تصاویر دوربینهای مداربسته محلهای وقوع سرقت، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری دو متهم شدند که اطلاعات به دست آمده در اختیار تمامی واحدهای گشتی قرار گرفت.
سرهنگ افشار ادامه داد: با اجرای طرحهای انتظامی و گشتزنیهای محسوس و نامحسوس در نقاط آلوده و جرمخیز، مأموران حین گشتزنی در خیابان قائم، دو متهم را در حال سرقت کابل برق مشاهده کردند که بلافاصله با استفاده از اصل غافلگیری، هر دو نفر زمینگیر و دستگیر شدند.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به کلانتری و انجام بازجوییهای تخصصی، به ۲۳ فقره سرقت تجهیزات برق، گاز و آبفا اعتراف کردند.
وی در پایان تصریح کرد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهمان با صدور قرار قانونی روانه زندان تهران بزرگ شدند.
