۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

سارق جیب‌بر حرفه‌ای در قم دستگیر شد

قم- جانشین فرمانده انتظامی قم از دستگیری سارق جیب‌ بر حرفه‌ای و کشف ۲۱ فقره سرقت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت جیب‌بری از زائران و شهروندان در مناسبت‌ها که موجب نارضایتی شده بود، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه با اقدامات فنی و پلیسی صورت گرفته، سارق شناسایی و مخفیگاه وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت، اظهار داشت: با هماهنگی قضائی، متهم در مخفیگاهش دستگیر و پس از انتقال به پلیس آگاهی به سرقت‌های خود اعتراف کرد.

وی تصریح کرد: متهم دارای ۲۱ فقره سابقه کیفری در زمینه سرقت جیب‌بری است و تحقیقات برای شناسایی مالخر و سایر عوامل مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

