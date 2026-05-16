بازداشت عامل انتشار اخبار کذب در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: کارشناسان سایبری پلیس اطلاعات تهران بزرگ موفق به شناسایی و دستگیری فردی شدند که با انتشار اخبار کذب و تأیید نشده در فضای مجازی، اقدام به کسب درآمد از طریق تبلیغات می‌کرد.

بر اساس اعلام پلیس، این فرد با انتشار گسترده اطلاعات نادرست و هیجانی، خود را به عنوان مرجع اخبار مهم معرفی می‌کرد و هدف اصلی او افزایش بازدید صفحات و بهره‌برداری مالی بوده است.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرده است که انتشار چنین اخبار کذب و نادرستی علاوه بر ایجاد سود مالی برای منتشرکننده، می‌تواند موجب شکل‌گیری افکار عمومی بر اساس اطلاعات غلط و نگرانی در جامعه شود.

متهم در مراحل بازجویی به ارتکاب جرم خود اعتراف کرده و ضمن ابراز ندامت، از تأثیر منفی اقداماتش بر احساسات عمومی اظهار تأسف کرد.

پلیس همچنین از کاربران فضای مجازی خواست با رعایت اصول اخلاقی و دقت در انتشار اخبار، به سلامت اطلاعات در این فضا کمک کنند.