دستگیری سارق لوازم داخل خودرو در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طولابی‌نژاد از شناسایی و دستگیری یک سارق قطعات و محتویات داخل خودرو و کشف ۱۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و لوازم داخل خودرو با شگردی مشابه در سطح شهر همدان که موجب نارضایتی شهروندان شده بود، شناسایی و دستگیری عامل این سرقت‌ها در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ مدرس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: مأموران گشت انتظامی حین گشت‌زنی‌های هدفمند، فردی را که تصویر وی پیش‌تر توسط دوربین‌های مداربسته در زمان وقوع سرقت ثبت شده بود، شناسایی کردند؛ این مظنون در یک عملیات غافلگیرانه، در حالی که برای انجام سرقت مجدد در کمین بود، دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از متهم، تصریح کرد: متهم در جریان بازجویی‌های فنی پلیس، به ۱۵ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد و پرونده وی برای سپری کردن مراحل قانونی در حال پیگیری است.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان با تأکید بر رعایت هشدارهای پلیسی، از شهروندان خواست تا برای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، از قرار دادن اشیاء گران‌قیمت، وجه نقد و مدارک مهم در داخل خودرو به‌ویژه در معرض دید، جداً خودداری کنند.