امدادرسانی به ۵۷۵ هموطن حادثه دیده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات، محمدحسین کبادی، با اشاره به حجم بالای مأموریتهای سازمان امدادونجات، اظهار داشت: طی ۷۲ ساعت گذشته، نجاتگران هلالاحمر به ۵۷۵ مصدوم امدادرسانی کردند. از این تعداد، ۲۱۱ نفر به دلیل شدت جراحات جهت تکمیل فرآیند درمان به مراکز درمانی منتقل شده و ۵۳ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه خدمات درمانی دریافت کردند.
وی با تأکید بر تخصص تیمهای آنست و رهاسازی افزود:در این مدت، ۳۳ مورد عملیات نجات فنی و رهاسازی بهویژه در حوادث جادهای با موفقیت انجام شده است. همچنین در بخش حوادث طبیعی، ۴۱ نفر که در قالب ۸ دستگاه خودرو گرفتار شده بودند، با تلاش نجاتگران رهاسازی شدند.
کبادی در ادامه به اقدامات حمایتی این سازمان اشاره کرد و گفت:در پی بارندگیها و حوادث جوی اخیر، تخلیه آب از ۵ باب منزل مسکونی انجام شد. همچنین تعدادی از هموطنان از اقلام امدادی بهرهمند شده و ۴ نفر نیز توسط تیمهای امدادی اقلام امدادی را دریافت کردند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان با قدردانی از آمادگی شبانهروزی نیروهای عملیاتی تصریح کرد: این حجم از خدماترسانی با تکیه بر توان ۱۶۹۳ نیروی عملیاتی در قالب ۴۶۶ تیم تخصصی محقق شده است تا در کمترین زمان ممکن، بیشترین سطح خدمات امدادی به آسیبدیدگان ارائه شود.
