رئیس شورای شهر تهران: طرح رایگان شدن اتوبوس و مترو هنوز قطعی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، پیش از ظهر شنبه در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس شهید «مصطفی چمران» در بزرگراه چمران، در جمع خبرنگاران گفت: طرح رایگان شدن دائمی ناوگان حملونقل عمومی پایتخت نیاز به کار کارشناسی دارد. این طرح فعلاً در صحن شورا بررسی نشده و در حد یک نظر است که به ویژه در زمان جنگ مطرح شده است.
به گفته رئیس شورای اسلامی شهر تهران، برای ایجاد آرامش در میان مردم، در زمان جنگ تصمیم گرفته شد که مترو و اتوبوسهای تندرو برای شهروندان رایگان شود، اما برخی از مسئولان نظر دارند که این طرح باید به صورت دائمی در تهران اجرایی شود.
چمران افزود: تصمیمگیری برای یک کلانشهر مانند تهران نیاز به نشستهای تخصصی مختلف دارد. با توجه به اینکه در آستانه انتخابات شورا هستیم، برخی دوستان موضوع «رایگان شدن حملونقل عمومی» را به عنوان یک خبر تبلیغاتی مطرح کردهاند، در حالی که هنوز زمان برگزاری انتخابات شورا مشخص نیست.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: من به عنوان رئیس شورا، این طرح را نه رد میکنم و نه تأیید میکنم. با توجه به نیاز نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، باید برنامهریزی جدی انجام شود و طرح چنین موضوعاتی حتماً نیاز به بررسی و کار کارشناسی دارد.
