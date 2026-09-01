به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی داریوش بارانی، شهردار خرمآباد، مریم رشیدی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری خرمآباد منصوب شد.
مراسم معارفه و اهدای حکم سرپرست جدید این سازمان، سهشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، با حضور احمد بیرانوند، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری خرمآباد و جمعی از کارکنان سازمان برگزار شد.
در این مراسم، حکم انتصاب مریم رشیدی به وی ابلاغ و بر ادامه فعالیتها و پیگیری امور مربوط به سازمان مدیریت سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری خرمآباد تأکید شد.
پیش از این، محمد فتحی بیرانوند مسئولیت سازمان مدیریت سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری خرمآباد را بر عهده داشت.
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