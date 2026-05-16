جمع آوری ۱۰ میلیارد تومان صدقه طی یک سال در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: ۶ میلیارد و ۲۰۹ میلیون تومان مشترکان صندوقهای کوچک، یک میلیارد و ۲۵۹ میلیون تومان صندوقهای اماکن و معابر و دو میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان نیز با روشهای الکترونیکی پرداخت شده است.
باسره افزود: صدقه جمع آوری شده به صورت کمکهای مختلف حمایتی و توانمندسازی برای رفع مشکلات ضروری مددجویان این نهاد هزینه شد.
وی گفت: در جنگ تحمیلی سوم نیز، هرمزگانیها بیش از ۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون تومان برای کمک به رفع مشکلات فوری و اساسی خانوادههای نیازمند کمک کردند.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: مردم میتوانند علاوه بر روشهای سنتی، از شیوههای نوین و نصب رایگان نرم افزار صدقهی من از بستر برنامههای کاربردی، در طرحها و پویشهای مردمی مشارکت کنند.
