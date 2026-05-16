پوشش ۱۰۰ درصدی سنجش سلامت کودکان بدو ورود به مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاشهای مربیان بهداشت، نیروهای جمعیت هلالاحمر و فعالان عرصه محیطزیست، گفت: امروز با افتخار اعلام میکنیم که فرآیند ارزیابی سلامت جسمانی و روانشناختی نوآموزان در زمان ورود به دبستان، هماکنون تحت پوشش کامل (۱۰۰ درصدی) قرار گرفته است.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، این ارزیابیها هرگز یک اقدام نمادین یا تشریفاتی نیست، بلکه یک شرط اساسی و حیاتی برای ثبتنام کودکان در کلاس اول دبستان به شمار میرود. هدف از این کار آن است که اطمینان حاصل شود هر دانشآموز، متناسب با وضعیت جسمی و روحی خود، از خدمات آموزشی مناسب بهرهمند میشود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه به برنامههای پیشگیرانه در مدارس اشاره کرد و افزود: در کنار طرحهایی مانند بهداشت دهان و دندان، برنامه «سفیران سلامت» به عنوان یکی از موفقترین الگوهای تربیتی در نظام آموزشی ما شناخته میشود. در این طرح، مسئولیت مراقبت از سلامت به خود دانشآموزان واگذار شده است تا افزون بر خودکنترلی، حس مسئولیتپذیری اجتماعی و توجه به سلامت همکلاسیهایشان نیز در آنها نهادینه شود.
کاظمی با تبیین ارتباط تنگاتنگ میان سلامت جسم و روان خاطرنشان کرد: بدون شک، هرگونه آسیب یا اختلال در هر یک از این دو حوزه، مستقیماً بر دیگری تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به شعار امسال هفته سلامت، گفت: تمرکز اصلی ما بر توانمندسازی خانوادهها و دانشآموزان است تا در برابر بحرانها و رویدادهای ناگهانی، سطح تابآوری لازم را کسب کنند.
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود به تقویت زیرساختهای مشاورهای اشاره کرد و اظهار داشت: برای مقابله با پیامدهای روانی ناشی از بحرانها، شبکهای گسترده متشکل از هزاران مشاور در سراسر کشور ایجاد شده است. این مشاوران هم به صورت تلفنی و هم به صورت حضوری آماده ارائه خدمات به دانشآموزان و خانوادههای آسیبدیده هستند.
کاظمی در پایان تأکید کرد: طرحهای غربالگری گستردهای نیز برای شناسایی خانوادههایی که در معرض آسیب قرار گرفتهاند، در دستور کار قرار دارد. هدف از این اقدامات، اتخاذ رویکردی پیشگیرانه است تا از تبدیل فشارهای روانی موقت به آسیبهای مزمن و طولانیمدت جلوگیری به عمل آید.
