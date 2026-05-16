واکنش تایوان به هشدار ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه تایوان بعد از گذشت چند ساعت از هشدار رئیس جمهور آمریکا در خصوص اعلام استقلال آن تاکید کرد، تایوان یک کشور دموکراتیک دارای حاکمیت و مستقل بوده و تحت حاکمیت جمهوری خلق چین قرار ندارد.

این وزارت خانه تاکید کرد: فروش سلاح از آمریکا به تایوان در چارچوب تعهدات واشنگتن در قبال این کشور می گنجد و نوعی از اشکال بازدارندگی علیه تهدیدات منطقه ای است.

این موضع گیری پس از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته بعد از سفر به چین اعلام کرد که فروش ۱۲ میلیارد دلار سلاح به تایوان را متوقف کرده است.

ترامپ با تهدید ضمنی چین در خصوص تایوان نیز گفت: من فروش این تسلیحات را معلق نگه می‌دارم و این موضوع به چین بستگی دارد.