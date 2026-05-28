۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۸

تایوان: ۹ هواپیما و ۶ کشتی ارتش چین در اطراف جزیره رصد شدند

تنش‌ها در منطقه شرق آسیا رو به افزایش است و جزیره تایوان اعلام کرد که ۹ هواپیما و ۶ کشتی متعلق به ارتش چین را در اطراف این جزیره خودمختار رصد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش جزیره خودمختار تایوان اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ هواپیما و ۶ کشتی ارتش چین را در نزدیکی این جزیره رصد کرده است.

روابط میان چین و تایوان در روزهای اخیر همچنان با تنش‌های نظامی و سیاسی همراه بوده است. ارتش تایوان اعلام کرده طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ هواپیمای نظامی و ۶ شناور چینی را در اطراف جزیره رصد کرده است؛ اقدامی که در ادامه فشارهای فزاینده پکن بر تایپه ارزیابی می‌شود.

چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و بارها تأکید کرده که با هرگونه تلاش برای استقلال رسمی این جزیره مقابله خواهد کرد. همزمان، پکن نسبت به همکاری‌های امنیتی تایوان با آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه، به‌ویژه ائتلاف «کواد»، هشدار داده است.

در ماه های اخیر، آمریکا و برخی کشورهای غربی با هدف تضعیف چین، فروش تسلیحات و همکاری‌های نظامی با تایوان را ادامه داده‌اند؛ موضوعی که واکنش تند پکن را در پی داشته و خطر افزایش تنش در شرق آسیا را بالا برده است.

