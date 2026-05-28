تایوان: ۹ هواپیما و ۶ کشتی ارتش چین در اطراف جزیره رصد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، ارتش جزیره خودمختار تایوان اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ هواپیما و ۶ کشتی ارتش چین را در نزدیکی این جزیره رصد کرده است.

چین، تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند و بارها تأکید کرده که با هرگونه تلاش برای استقلال رسمی این جزیره مقابله خواهد کرد. همزمان، پکن نسبت به همکاری‌های امنیتی تایوان با آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه، به‌ویژه ائتلاف «کواد»، هشدار داده است.

در ماه های اخیر، آمریکا و برخی کشورهای غربی با هدف تضعیف چین، فروش تسلیحات و همکاری‌های نظامی با تایوان را ادامه داده‌اند؛ موضوعی که واکنش تند پکن را در پی داشته و خطر افزایش تنش در شرق آسیا را بالا برده است.